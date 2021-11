Niente anagrafe digitale ad Avellino, il sindaco: “Entro il 10 dicembre sarà attiva anche qui” Gianluca Festa, sindaco di Avellino, ha spiegato a Fanpage.it perché il suo comune non è ancora entrato a far parte dell’Anagrafe nazionale.

Intervista a Gianluca Festa Sindaco di Avellino

A cura di Federica Grieco

Da lunedì 15 novembre è disponibile in tutta Italia la piattaforma online, sviluppata dal Ministero dell'Innovazione tecnologica, per accedere all'Anagrafe nazionale popolazione residente. Una svolta che permette di alleggerire il carico di lavoro degli sportelli, consentendo alle amministrazioni pubbliche di avere un riferimento unico per i dati e le informazioni anagrafiche e soprattutto di facilitare la vita dei cittadini.

Non agli avellinesi però. Nel capoluogo di provincia campano infatti il servizio non è stato ancora attivato, sebbene la scadenza ultima per entrare nell'Anagrafe nazionale popolazione residente sia fissata al prossimo 31 dicembre. Nella quasi totalità dei comuni italiani il servizio è comunque già attivo, mentre ad Avellino, oltre all'attesa per l'anagrafe digitale, si sono riscontrati anche 17mila dati errati. Gianluca Festa, sindaco di Avellino, ha chiarito a Fanpage.it il perché di questa vicenda.

Sindaco, cos'è successo?

Appena mi sono insediato ho dovuto informatizzare l’ente: avevamo tre programmi diversi che gestivano tutta la nostra amministrazione, compresa l’anagrafe. Di questi, uno era fornito da una società fallita, quindi ho dovuto affidare il servizio e reperire 500mila euro per portelo attivare. La gara è partita un anno fa e l’abbiamo aggiudicata, poi c’è stato lo switch, cioè l’allineamento dei dati, di cui si è occupata la società che ha vinto la gara, ed ancora la pulizia del dato, durante la quale abbiamo registrato 17mila dati sbagliati all’anagrafe. Il problema era che il programma vecchio non dialogava con quello ministeriale.

Quindi adesso il problema è risolto?

L’operazione, di fatto, si è conclusa. Abbiamo rimesso a posto il Comune e direi anche con un’aggiunta, perché nel frattempo il Comune ha sottoscritto una convenzione con tabaccai ed edicolanti così si potranno rilasciare certificati presso tabaccherie ed edicole.

Nell'avviso del Comune viene indicata il 10 dicembre come data in cui avverrà l'entrata all'Anpr. La data è certa?

Quella del prossimo 10 dicembre era una data che abbiamo fissato in maniera cautelativa. Però credo che avverrà prima: il mio obiettivo è fare il passaggio all'Anpr entro fine novembre, o al massimo ad inizio dicembre.