Nicola Iorio, morto a 19 anni in Albania in un incidente: venerdì 23 i funerali a Casal di Principe I funerali di Nicola Iorio si terranno nella Parrocchia dello Spirito Santo, a Corso Umberto, a Casal di Principe, venerdì 23 alle 11. Celebrerà il vescovo di Aversa Angelo Spinillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si terranno venerdì 23 agosto a Casal di Principe i funerali di Nicola Iorio, il ragazzo di 19 anni vittima di un incidente nautico in Albania. Il giovane è morto a seguito di uno scontro tra moto d'acqua. La salma della giovane vittima partirà questa sera in traghetto per Casal di Principe e poi resterà nella casa di famiglia fino a poco prima dei funerali, che saranno celebrati venerdì 23 agosto, alle ore 11,00, nella Parrocchia dello Spirito Santo, a Corso Umberto, a Casal di Principe, dal vescovo della diocesi di Aversa Angelo Spinillo.

Lutto nel Casertano per la morte del 19enne

La prematura scomparsa di Nicola ha sconvolto tutta la comunità del Casertano. Il ragazzo era in vacanza a Velipoja, in Albania, assieme alla famiglia della fidanzata, quando, domenica scorsa, 18 agosto 2024, è rimasto vittima di un tragico incidente nautico. La moto d'acqua sulla quale viaggiava si è scontrata, per motivi ancora da chiarire, con quella condotta dal fratello della sua ragazza. Quest'ultimo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio colposo dalle autorità albanesi. La sorella, Giusy Di Tella, fidanzata di Nicola, ha spiegato all'Ansa che "si è trattato solo di un tragico incidente, uno scontro improvviso. Non avevamo bevuto e neppure preso droghe: io, il mio fidanzato e mio fratello siamo e saremo sempre come fratelli".

I familiari di Nicola, che è deceduto poco dopo il suo trasporto all'Ospedale di Scutari, a seguito delle ferite riportate nell'impatto, adesso chiedono "verità e giustizia". I genitori del ragazzo chiedono che sia fatta chiarezza sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità. Si sono affidati a Studio3A-Valore Spa, attraverso l'area manager per la Campania, Vincenzo Carotenuto, per l'assistenza legale. La società specializzata nel risarcimento danni, ha una sede anche a Tirana, in Albania, e sta già seguendo le operazioni di rimpatrio della salma.