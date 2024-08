video suggerito

New Martina, la polemica coi prodotti cinesi. Nei commenti si infiamma il dibattito sui prezzi di cover e pellicole La influencer e imprenditrice napoletana polemizza sulla qualità dei prodotti venduti nei negozi cinesi. E il dibattito su Tiktok si infiamma.

A cura di Redazione Napoli

New Martina, al secolo Carmen Fiorito, titolare del negozio di cover e pellicole per cellulari di Napoli più noto di Tiktok, è ormai una influencer-imprenditrice a tutto tondo. Ha lanciato sue linee di accessori per smartphone ed è ovvio che le pubblicizzi sui suoi canali di vendita. In uno degli ultimi video, New Martina ha polemizzato con i prodotti "made in China" che a suo modo di vedere non garantirebbero la qualità dei suoi prodotti: «Tanto che fa, vado dal cinese sotto casa mia…4 euro e mi dura una vita! Felici voi, felici tutti…» dice, sarcastica, mentre sta rimuovendo una vecchia pellicola protettiva da un cellulare.

Per una big influencer da oltre 8 milioni di followers su Tiktok basta poco per scatenare una ridda di commenti sotto al video. E infatti così accade. C'è gente che concorda con lei, ci sono altri e altre che riconoscono la qualità dei suoi prodotti. Ma ci sono anche persone che polemizzano sui prezzi prodotti da Carmen nei suoi store New Martina che ormai non sono più solo a Napoli ma in molte città d'Italia.

Esordisce Claudio: «Tre anni che ho la stessa pellicola e va molto bene. Cinque euro ho speso». Marina rimbrotta la star dei social: «Marti però magari non tutti possono permetterselo, non bisogna mai screditare nessuno». Caterina è più drastica e diretta: «Ok, ma neanche una pellicola 20» euro». E ancora: «Io che non ho nessuna pellicola e mi è caduto tipo 100 volte ma non si è rotto». E Luca: «Meglio 5 euro che 120 euro per tre cose». Alcuni fanno notare che praticamente tutte le pellicole protettive per telefoni smartphone sono prodotte in Cina. Altri però spiegano che ci sono prodotti e prodotti ed evidentemente costi ben diversi. Risultato: mezzo milione di views e oltre 600 commenti.

