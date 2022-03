Neve alta in Irpinia, famiglia resta bloccata in casa senza cibo: i carabinieri in soccorso Neve nella provincia di Avellino, tante persone bloccate con le auto in strada e alcune famiglie isolate in casa aiutate dai carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Freddo artico proveniente dalla Russia, crollo delle temperature e fitte nevicate anche in Campania, soprattutto ovviamente nelle zone più alte, in primis la provincia di Avellino, l'Irpinia, stanno caratterizzando queste prime settimane di marzo che anticipano la primavera. Da sabato sono state molteplici le richieste d’intervento pervenute al 112 da parte di cittadini, principalmente anziani ed automobilisti in difficoltà in alta Irpinia a seguito delle rilevanti precipitazioni nevose e del gelo.

I carabinieri che coprono la zona hanno pattugliato ininterrottamente per ovviare ai più svariati problemi determinati dalle forti nevicate. Serrati controlli alla circolazione stradale, per interdire la circolazione a coloro che, incuranti dell’obbligo imposto dal Codice della Strada (fuori dai centri abitati sulle principali vie di comunicazione) e dalle varie ordinanze comunali (nei centri abitati), si sono posti in viaggio senza gli equipaggiamenti (pneumatici da neve o catene), compromettendo sia la loro sicurezza che quella degli altri utenti della strada. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati e soccorsi dai Carabinieri, che in alcuni casi hanno materialmente aiutato a montare le catene da neve.

È stato anche organizzato un monitoraggio per cercare di individuare possibili abitazioni isolate o persone in difficoltà, prestando soccorso a chi necessitava di aiuto. In tale contesto, tra i tanti interventi effettuati, i Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza sono intervenuti in soccorso a una famiglia di Conza della Campania (Avellino) in difficoltà, rimasta praticamente isolata, prontamente raggiunta e rifornita di derrate alimentari.