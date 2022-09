Per fare lo spazzino a Napoli bisogna rispondere a domande su Maneskin, TikTok e dialetto partenopeo Tra le oltre 5.400 domande quesiti anche su Maradona, Pino Daniele, il sushi e la caccavella napoletana o Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Domande anche sui Maneskin e TikTok al concorso Asìa per fare l'operatore ecologico a Napoli. Chi vuole accaparrarsi uno dei 500 posti a tempo indeterminato messi a bando dall'azienda dell'igiene urbana dovrà sapere, tra le altre cose, anche "chi ha vinto il Festival Eurovision edizione 2021" (domanda 865), e che TikTok, il popolare social cinese, non è un browser, a differenza di Microsoft Edge e Mozilla Firefox (domanda 185). Accanto alla conoscenza di base del diritto (Costituzione Italiana, Codice dell'Ambiente e della Strada, in primis) dovrà sapere, poi, che il nome del "celebre capitano della saga de ‘I pirati dei Caraibi'" è Jack Sparrow, e non Capitan America o Capitan Fantastic (domanda 755).

Maradona, Pino Daniele, il sushi e dialetto napoletano

Non mancano, ovviamente, incursioni nella più stretta cultura partenopea. Spaziando dal calcio alla musica. E, quindi, accanto al quesito sull'eterno duello tra Maradona e Pelé (Chi ha vinto più mondiali di calcio? Ebbene, sì, non è stato il Pibe de Oro, domanda 2183), ci sono poi tante domande su Pino Daniele e le sue canzoni intramontabili, a cominciare da "Napule è" (domanda 164), che dal 2015 è diventata l'inno ufficiale del Napoli che accompagna l'ingresso in campo delle squadre allo stadio. Ma anche del folklore, magari meno noto ai più giovani, come su che cos'è la "caccavella", strumento musicale tipico della cultura napoletana, oggetto anche di una celebre canzonetta cantata da Nino Taranto.

Nella batteria di 5.400 quesiti le domande di musica sono tante e spaziano da Modugno, Lucio Battisti, Vasco Rossi, Ligabue e Jovanotti, a Raffaelle Carrà, Emma Marrone e Noemi, solo per citarne alcuni. Accanto a chimica, fisica, storia e grammatica, ci sono poi anche le domande di cultura culinaria più esotica, come sull'hosomaki, piatto tipico del sushi giapponese. Ci sarà tempo fino all'11 settembre per consultare la banca dati online dei quiz. Le prove scritte partiranno il giorno dopo, al padiglione 10 della Mostra d'Oltremare.