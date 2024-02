Neonato non dà segni di vita, salvato dalla polizia ad Avellino dopo corsa disperata in autostrada Una pattuglia della Polstrada ha salvato un bimbo di 6 mesi: gli agenti hanno scortato i genitori fino al “Moscati”, dove il piccolo è stato rianimato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il bimbo che non respirava più e non dava segni di vita, la folle corsa verso l'ospedale, la pattuglia che ha scortato l'auto fino al Pronto Soccorso dove i sanitari erano già in attesa: si è conclusa con un lieto fine la brutta avventura di un neonato dell'Avellinese, probabilmente salvo grazie al tempestivo intervento della Polizia e alla capacità degli agenti di gestire la situazione; ora il piccolo, 6 mesi, è stato ricoverato in osservazione ma i medici hanno escluso il pericolo di vita.

L'allarme era partito da un'automobile in viaggio sul raccordo Avellino-Salerno: i genitori del bimbo stavano portando in ospedale il figlioletto che non dava segni di vita e avevano chiamato il 113 per chiedere aiuto, terrorizzati dall'idea di non riuscire ad arrivare in tempo. La pattuglia della Polstrada di Avellino ha acquisito le informazioni e si è lanciata "a caccia" del veicolo; lo ha intercettato in pochi minuti e gli ha fatto da apripista, facendo strada fino al Pronto Soccorso.

Nel frattempo i poliziotti hanno allertato il Pronto Soccorso, avvisando del piccolo paziente in arrivo e delle sue condizioni di salute. Poco dopo la coppia e i poliziotti sono arrivati al "Moscati" di Avellino. E lì il bimbo ha finalmente ripreso a respirare: i sanitari sono riusciti a rianimarlo e, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno dichiarato fuori pericolo decidendo di trattenerlo in osservazione in modo da monitorare i suoi parametri vitali.