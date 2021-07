Neonato muore durante il parto a Castel Volturno, disposta l’autopsia La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha aperto un fascicolo sul decesso di un neonato, morto subito dopo il parto lunedì scorso nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno; il padre ha sporto denuncia ai carabinieri ipotizzando un errore medico. La salma e la cartella clinica sono state sequestrate, si attende l’autopsia.

A cura di Nico Falco

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla morte di un neonato, deceduto subito dopo il parto lunedì scorso nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta; la salma del piccolo è stata sequestrata, così come la cartella clinica, e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia; gli accertamenti sono partiti in seguito alla denuncia sporta dal padre ai carabinieri subito dopo la morte del bimbo.

Il bimbo era il primo figlio di una giovanissima coppia di Mondragone, lui 19 anni e lei 18; secondo la denuncia presentata dal padre la gravidanza sarebbe andata avanti tranquillamente e in quei mesi non sarebbero emerse problematiche o complicazioni. I due erano andati domenica scorsa nella clinica del Casertano perché la ragazza, al nono mese di gravidanza, accusava già delle contrazioni che annunciavano l'imminente travaglio. Lunedì mattina la 18enne era stata portata in sala parto, dove intorno alle 8 aveva dato alla luce il piccolo, con parto naturale.

Qualcosa, però, sarebbe andato storto subito dopo. Non si esclude che il bimbo possa avere avuto delle complicazioni durante il parto, spetterà agli inquirenti chiarire se, al contrario, ci sia stato un errore medico o una procedura errata che abbia in qualche modo potuto determinare la tragedia. La madre è in buone condizioni di salute, è stata dimessa nella mattinata di oggi, 13 luglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Mondragone, che si sono occupati dell'acquisizione della cartella clinica dopo la denuncia del 19enne. I due si sono affidati agli avvocati Pasquale Diana e Benito De Siero; si attende che la magistratura fissi la data dell'autopsia.