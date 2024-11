Neonato di 2 mesi morto in culla, choc nel Casertano. Disposta autopsia

video suggerito

Un neonato di due mesi è morto a Portico di Caserta. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Macerata Campania. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità casertana del comune a due passi da San Nicola La Strada. Il corpo del neonato è stato posto sotto sequestro per essere poi sottoposto a probabile autopsia nelle prossime ore. Un mistero, per il momento, cosa possa averne causato la morte: il piccolo si sarebbe addormentato la sera prima regolarmente, e solo questa mattina la madre, nell'andare a svegliarlo, avrebbe scoperto l'avvenuto decesso.

Una tragedia che ha fatto immediatamente il giro del paese, con la comunità di Portico di Caserta che si è stretta attorno ai genitori del piccolo e alla sua famiglia.