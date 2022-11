Neonato di 10 giorni rischia di morire, volo disperato dalla Calabria all’ospedale Monaldi per salvarlo Il bimbo accompagnato con un volo dell’Aeronautica Militare assieme alla mamma e all’equipe medica da Lamezia Terme a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un neonato in imminente pericolo di vita, nato da appena 10 giorni, è stato trasportato d'urgenza oggi pomeriggio dalla Calabria a Napoli, dove è stato ricoverato all'Ospedale Monaldi, afferente all'Ospedale dei Colli di Napoli. Il bimbo è partito dall'aeroporto di Lamezia Terme, con un volo dell'Aeronautica Militare Italiana per un trasporto sanitario urgente disposto dalla Prefettura di Catanzaro. Il piccolo era accompagnato dalla mamma.

Il bimbo trasportato dall'Aeronautica Militare

I due hanno viaggiato, assieme all'equipe medica che ha garantito un monitoraggio continuo durante il trasporto aereo, a bordo di un Falcon 900 del 31º Stormo dell’Aeronautica Militare. Atterrati all'aeroporto di Capodichino, ad attenderli hanno trovato un'ambulanza del 118 che li ha trasportati urgentemente al Monaldi, dove il piccolo è stato operato.

Il volo salva-vita, che era partito da Roma Ciampino, dove è di stanza il 31º Stormo, è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare. Quest'ultima, infatti, ha tra i suoi compiti anche quello di coordinare questo tipo di attività a favore della popolazione civile. Ogni anno si contano migliaia di interventi di questo tipo, effettuati dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa.