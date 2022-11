Il neonato gravissimo al Monaldi ha una malformazione al cuore e rischia la vita: domani sarà operato Il bimbo è arrivato con un volo dell’Aeronautica Militare dalla Calabria. Ricoverato nel Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Monaldi.

A cura di Pierluigi Frattasi

È in condizioni critiche il neonato di 10 giorni arrivato a Napoli oggi pomeriggio, assieme alla mamma, con un volo urgente dell'Aeronautica Militare dalla Calabria e ricoverato all'Ospedale Monaldi. Il bambino, che ha appena 10 giorni di vita, a quanto apprende Fanpage.it, è affetto da un grave difetto al cuore: una malformazione all'aorta. Una patologia che, purtroppo, si può verificare nel corso della seconda settimana di vita.

Arrivato dalla Calabria, ha un grave difetto al cuore

Il bimbo, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato con un volo urgente, disposto dall'Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Catanzaro, ed è arrivato dall'aeroporto di Lamezia Terme a Capodichino oggi pomeriggio. Da qui è stato trasferito con l'ambulanza del 118 all'Ospedale Monaldi, che fa parte dell'Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno-Cto. Qui è arrivato in condizioni gravi ed è ricoverato presso il Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica, diretto dal primario Guido Oppido.

Domani sarà operato

Il bambino è stato stabilizzato. Domani, lunedì 14 novembre 2022, sarà operato, se ci saranno le condizioni cliniche adeguate. Il neonato è stato trasferito oggi all'Aeroporto di Napoli, grazie ad un trasporto aereo urgente predisposto dall'Aeronautica Militare per le persone in imminente pericolo di vita. Il bimbo, assieme alla sua mamma e all'equipe medica che lo ha in cura, ha viaggiato a bordo di un Falcon 900 del 31º Stormo dell’Aeronautica Militare che era partito dall'Aeroporto di Roma Ciampino. Il piccolo è stato prelevato allo Scalo di Lamezia Terme, in Calabria, e da qui trasportato a Napoli, per essere poi ricoverato urgentemente al Monaldi, dove è stato stabilizzato in attesa dell'operazione chirurgica.