Neonata in crisi respiratoria sviene ai Decumani, salvata dai poliziotti

Due agenti del commissariato Decumani hanno praticato le manovre rianimative su una neonata di pochi mesi, in crisi respiratoria, in attesa dell’arrivo del 118; la bimba è fuori pericolo.

Hanno immediatamente allertato il 118 ma, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, hanno cominciato loro con le manovre di rianimazione. Ed è stato probabilmente questo che ha salvato la vita a una neonata, colta da una forte crisi respiratoria a Napoli; la bimba ora si trova ricoverata nell'ospedale pediatrico Santobono, dove è stata stabilizzata ed è adesso fuori pericolo.

Gli agenti, Salvatore e Giuseppe Pio, in servizio presso il commissariato Decumani, erano in pattugliamento del territorio di routine quando una passante si è avvicinata loro e ha indicato una donna poco distante che stringeva tra le braccia una neonata; si sono immediatamente fermati, hanno raggiunto la piccola e si sono resi conto che aveva già perso i sensi e non respirava più. In quei momenti qualsiasi esitazione sarebbe potuta rivelarsi fatale. Subito è partita la chiamata al 118, con richiesta di intervento urgente, ma nel frattempo i poliziotti hanno praticato le manovre di primo soccorso.

L'ambulanza è arrivata poco dopo e, caricata la bimba a bordo, è ripartita a sirene spiegate verso l'ospedale pediatrico napoletano, scortata dalla volante. All'arrivo al Pronto Soccorso è stata affidata ai sanitari per gli accertamenti diagnostici del caso; i medici hanno deciso di trattenerla a scopo cautelativo ma le sue condizioni di salute non sono preoccupati ed è stato escluso il pericolo di vita.