Nello stesso palazzo ci sono 5 alberghi e B&B abusivi o non in regola: multe a due passi dalla Stazione Centrale

Blitz della Polizia Municipale in via Rosaroll, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli: nello stesso edificio, gli agenti hanno scoperto 5 strutture ricettive abusive o non in regola.

Immagine di repertorio

All'interno dello stesso edificio c'erano 5 strutture ricettive abusive oppure non in regola, tra alberghi e bed and breakfast: questa la scoperta effettuata dalla Polizia Municipale di Napoli in uno stabile in via Cesare Rosaroll, a due passi dalla Stazione Centrale. Nella fattispecie, gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, unitamente al personale dell'Asl, hanno ispezionato il palazzo in questione, riscontrando che l'albergo posto al piano terra e al primo piano, sebbene fosse regolarmente autorizzato, aveva incrementato la capacità da 10 a 11 stanze senza avere alcun titolo per farlo; il proprietario, pertanto, è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Gli agenti della Municipale hanno così proceduto all'ispezione dell'interno stabile, riscontrando le ulteriori irregolarità. Al secondo piano, così, i poliziotti hanno scoperto un albergo completamente abusivo, composto da 14 stanze per un totale di 25 posti letto; in questo caso, il titolare è stato sanzionato per esercizio abusivo di attività soggetta a licenza. E ancora, al quarto piano gli agenti hanno scoperto un altro B&B abusivo, nonché un affittacamere che aveva una capacità superiore rispetto a quella dichiarata. Nel primo caso, il proprietario è stato sanzionato, mentre nel secondo il titolare è stato invitato al ripristino delle condizioni originarie.

Infine, al quinto piano dello stabile, gli agenti hanno scoperto un bed and breakfast che esercitava l'attività in assenza di SCIA o altra autorizzazione. Anche in questo caso, il titolare è stato sanzionato.