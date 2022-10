“Nelle farmacie mancano i medicinali, soprattutto salvavita e pediatrici”, l’allarme di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio (Federfarma Napoli): “Molti farmaci sono irreperibili per problemi produttivi. Siamo costretti a respingere le richieste dei cittadini”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Nelle farmacie non si trovano i medicinali. Molti prodotti sono irreperibili, soprattutto i salvavita e quelli pediatrici. Siamo costretti a respingere le richieste dei cittadini". A lanciare l'allarme è Federfarma Napoli, che spiega: "Si allunga sempre di più la lista dei medicinali che scarseggiano nelle farmacie: basta guardare l’elenco dei farmaci carenti pubblicato sul sito dell’AIFA per rendersi conto di quanti siano i medicinali irreperibili, spesso per “problemi produttivi”.

Tra i farmaci più comuni che scarseggiano nelle farmacie napoletane, spiega Federfarma, "Nurofen e similari per i bambini, Muscoril, Ventolin, Gaviscon, per citare i più comuni".

Dunque andiamo dai farmaci per il trattamento delle lombosciatalgie a quelli per arginare il broncospasmo in condizioni di asma fino al farmaco da banco più noto per il trattamento del reflusso gastroesofageo e ad uno degli antinfiammatori non steroidei a base di ibuprofene vendutissimo.

"Costretti a respingere le richieste dei cittadini"

“Una situazione sempre più difficile da fronteggiare per i colleghi al banco – spiega Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli – i quali si vedono quotidianamente costretti a “respingere” le legittime richieste di farmaci da parte dei cittadini. Non si tratta più di un momento estemporaneo e limitato ad alcuni prodotti di cui si è fatto largo uso in piena pandemia, ma oramai si tratta di una vera e propria cronicità: mancano farmaci salvavita, tante referenze di largo consumo. Particolarmente allarmante è la mancanza di farmaci ad uso pediatrico”.

Iorio (Ferderfarma Napoli): "Abbiamo allertato l'industria farmaceutica"

Spiega il presidente del sodalizio dei farmacisti napoletani che ha chiesto interlocuzioni all'industria farmaceutica per chiarimenti sulle carenze: