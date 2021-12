Nella stessa giornata mette a segno due rapine e due furti: 25enne arrestato a Pianura Il giovane è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato: il 25enne è stato così arrestato per rapina, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha compiuto due rapine nella stessa giornata; e ancora, non pago, ha messo a segno anche due furti, sempre nell'arco delle stessa 24 ore: un giovane di 25 anni, Gennaro Artuso, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, con le accuse di rapina, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella serata di ieri, lunedì 6 dicembre, i poliziotti del commissariato di Pianura, durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via Ernesto Cesareo hanno notato uno scooter che era stato segnalato perché utilizzato per compiere un furto nel pomeriggio di quello stesso giorno. Sulla stessa strada, all'interno di un condominio, gli agenti hanno così rintracciato l'autore del furto, che alla vista degli operatori di polizia ha tentato la fuga, ma è stato bloccato.

I due furti e le due rapine messi a segno dal 25enne

Grande è stata la sorpresa dei poliziotti quando hanno scoperto che il 25enne, in quella stessa giornata, non aveva messo a segno un unico furto: oltre al borsello rubato a un uomo in piazza Andretti, il giovane aveva anche rubato lo stesso scooter con il quale aveva messo a segno il furto. E ancora, nell'arco delle stesse 24 ore, il malvivente ha anche rapinato una donna in via Parmenide, colpendola alla testa con un martello ritrovato nel baule dello scooter. Infine, poco dopo, l'uomo ha seguito una donna all'interno di un edificio in via Russolillo e le ha rubato gli orecchini che aveva indosso. Per il 25enne è scattato così l'arresto per furto aggravato, rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale per aver tentato di sottrarsi all'arresto.