Nella Galleria Vittoria armato di coltello, fermato dalla pattuglia dell'Esercito a Napoli Un uomo è stato fermato nella notte del 20 agosto in via Partenope, nel centro di Napoli: è stato intercettato mentre percorreva a piedi la galleria Vittoria.

A cura di Nico Falco

Due frame dai video

Stava percorrendo a piedi la galleria Vittoria in stato confusionario, con un grosso coltello tra le mani. Scena notata da una pattuglia di guardie giurate, che hanno allertato il 113 e la pattuglia dell'Esercito: l'uomo, di origine africana, è stato intercettato sul lungomare di Napoli e denunciato; è stato accompagnato in ambulanza all'"Ospedale del Mare", dove è stato affidato ai sanitari.

L'episodio risale alla notte tra il 19 e il 20 agosto. Erano le 5 del mattino circa quando la pattuglia di vigilanti, in servizio, nel percorrere il tunnel ha notato l'uomo che camminava col coltello tra le mani in direzione di via Partenope, apparentemente disorientato. Le due guardie giurate, come prevede la prassi in situazione del genere, senza perderlo d'occhio hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, contattando telefonicamente la Polizia di Stato e avvicinando la pattuglia di "Strade Sicure" dell'Esercito che presidia via Partenope.

L'uomo, come si vede nei video inviati a Fanpage.it, è stato bloccato e disarmato poco dopo dai militari, in piazza Vittoria, davanti alla Colonna Spezzata, dove sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato. Successivamente, una volta riportata la situazione sotto controllo, è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute.