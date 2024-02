Nella cisterna del tir non c’è benzina, ma 51 chili di cocaina: maxi sequestro in autostrada nel Napoletano La scoperta dei militari della Guardia di Finanza sull’Autostrada A1, nel territorio di Caivano: la cocaina sequestrata valeva 5 milioni di euro. Tre uomini sono stati arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

L'atteggiamento sospetto non deponeva a loro favore: per questo i militari della Guardia di Finanza della compagnia Pronto Impiego Aversa hanno individuato e sottoposto a controllo, sull'Autostrada A1, nel territorio di Caivano, in provincia di Napoli, un tir con cisterna: al suo interno sono stati rinvenuti e sequestrati 51 chili di cocaina, mentre i tre uomini a bordo – due dei quali erano già noti alle forze dell'ordine per contrabbando – sono stati arrestati.

La cocaina sequestrata vale 5 milioni di euro

Quando i tre si sono innervositi ancora di più, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno deciso di approfondire il controllo e hanno ispezionato la cisterna, che avrebbe dovuto contenere carburante ma che, apparentemente, era vuota. Occultati sotto un telo scuro, però, i finanzieri hanno rinvenuto tre borsoni, all'interno dei quali vi erano 46 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 51 chili. È stato stimato che, una volta immessa sul mercato, la cocaina avrebbe fruttato 5 milioni di euro.

Dell'accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno della Repubblica di Napoli Nord (competente sul territorio), mentre i tre uomini a bordo dell'autoarticolato sono stati tratti in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantitativo che trasportavano.