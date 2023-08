Nel weekend di Ferragosto 2023 a Napoli sono arrivati 150mila turisti A Napoli sono circa 150.000 gli arrivi nel Ponte di ferragosto, secondo i dati degli alberghi e dei b&b. Ma resta il problema della scarsità dei trasporti pubblici.

A cura di Redazione Napoli

Napoli vive un rinascimento dal punto di vista turistico: è stabilmente fra le principali mete di americani ed europei, non solo per vacanze mordi-e-fuggi in attesa di andare in Costiera ma anche per 3-4 giorni, una settimana e solo per visitare la città capoluogo. «Ormai i turisti restano anche più delle quattro notti che consideravamo un record di pernottamento, sono circa 150.000 gli arrivi in questo ponte di ferragosto, secondo i dati degli alberghi e dei b&b» conferma l'assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato:

I turisti che arriveranno in questi giorni troveranno tanti nuovi servizi, come il sottopasso che dalla Stazione Marittima arriva fino alla metropolitana Municipio, con un altro infopoint. Per l'estate poi abbiamo ancora un programma di eventi gratuiti molto variegato che va dalla musica alle visite guidate, aver ricevuto i complimenti da parte di turisti triestini, da una settimana in città, su come hanno trovato Napoli è per me un grande orgoglio.

Restano i problemi che complicano la vita anche ai residenti a Napoli: la scarsità di mezzi di trasporto pubblici, sia di superficie (bus e tram) che di metropolitane. In quest'ultimo caso colpisce la scarsa cadenza dei treni: quest'anno nonostante l'afflusso turistico tanto celebrato l'Anm, azienda napoletana di mobilità, ha varato l'orario estivo che prevede riduzioni ai mezzi.