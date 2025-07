video suggerito

Gli orari della navetta gratuita "Gaioletta" per raggiungere da Posillipo la Gaiola nei weekend Il servizio sarà attivo nei fine settimana fino a settembre, con priorità per anziani e bambini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Gaioletta

Da sabato 5 luglio torna il servizio gratuito di navetta elettrica "GaiolEtta", che permette di raggiungere l'area protetta della Gaiola. Servizio che sarà fornito tutti i weekend dei mesi di luglio, agosto e settembre, con priorità per anziani e bambini. La navetta sarà attiva nella fascia oraria 8:30 – 18:30, con corse articolate nei seguenti intervalli: 8:30 – 10:30, 12:30 – 14:30 e 17:00 – 18:30. La partenza è prevista dallo stazionamento dei bus ANM di Capo Posillipo, con l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e promuovere una fruizione sostenibile del territorio.

“Siamo orgogliosi di sostenere, per il terzo anno consecutivo, un’iniziativa come GaiolEtta, che incarna perfettamente la nostra visione di un turismo rispettoso del patrimonio ambientale della nostra città", ha dichiarato in una nota Teresa Armato, Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, "Promuovere forme di mobilità sostenibili significa rendere Napoli sempre più accogliente e il mare accessibile sempre più non solo per chi la visita, ma anche per chi la vive ogni giorno. La Gaiola è uno dei gioielli naturalistici del nostro territorio, capace di incantare chi arriva e iniziative come questa permettono a tutti, anche alle fasce più fragili, di fruirne in modo sicuro e agevole”.

Il servizio navetta elettrico gratuito

“La ripartenza di GaiolEtta anche per l’estate 2025 rappresenta per noi molto più di un semplice servizio navetta", ha invece commentato Maurizio Simeone, Direttore AMP Parco Sommerso di Gaiola, "è il simbolo di un impegno concreto verso un modello di fruizione sostenibile del territorio, che mette al centro le persone e l’ambiente. Con questa iniziativa vogliamo continuare a garantire a tutti – in particolare agli anziani e alle famiglie con bambini piccoli – un accesso più agevole e inclusivo al Parco, nel rispetto del delicato equilibrio naturalistico che custodiamo ogni giorno. Ringraziamo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli per il sostegno a un progetto che unisce mobilità sostenibile, attenzione sociale e sensibilità ambientale".