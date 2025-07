Nel lido dei vip in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per i drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo

Nel ristorante di un famoso lido di Massa Lubrense per vip, in Costiera Sorrentina, scoperti carne avariata e ghiaccio per preparare i drink conservato nelle buste della spazzatura. Sequestrati 36 kg di cibo e multe per circa 20mila euro. Denunciata la titolare della società che gestisce lo stabilimento balneare. Si tratterebbe di uno stabilimento balneare di lusso, con tariffe da 250 euro a famiglia.

Il blitz dei Carabinieri della compagnia di Sorrento, affiancati da NAS, NIL e Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, è scattato nelle scorse ore. Nel mirino dei controlli, diversi impianti balneari della costiera Sorrentina e di Capri. Nel corso delle ispezioni sono state documentate gravi violazioni, che hanno portato a sanzioni e sequestri.

Nel ristorante del lido di Massa Lubrense "gravi carenze igieniche e sanitarie"

Per un noto stabilimento balneare di Massa Lubrense, rinomata località balneare della Penisola Sorrentina, i militari dell'Arma hanno riscontrato "gravi carenze igieniche e sanitarie nei locali e nella conservazione degli alimenti destinati ai clienti". Nello specifico, "carne avariata, ghiaccio per cocktail conservato nelle buste normalmente destinate all’immondizia e violazioni sulla normativa che regola la sicurezza sul lavoro".

Non solo. Anche ambienti non a norma, omessa visita medica e omessa formazione dei lavoratori che, insieme alle violazioni alimentari, hanno fatto balzare il conto delle sanzioni a oltre 20mila euro. Alla fine il bilancio è pesante: circa 36 i chilogrammi di alimenti sequestrati. A quel punto, per la titolare della società che gestisce lo stabilimento è scattata anche la denuncia. I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ispezioni a sorpresa nei ristoranti dei lidi della costiera.