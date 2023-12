Nel deposito cinese una montagna di shopper illegali: sequestro da 20 tonnellate Sequestrati 20mila chili di shopper non conformi alle norme in un deposito di Napoli Est; il titolare è stato multato per 8mila euro.

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ventimila chili di shopper illegali sono stati sequestrati in una operazione della Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Municipale; si trovavano in un deposito della cosiddetta "Chinatown" di Napoli, nella periferia Est; al commerciante è stata comminata una sanzione di ottomila euro. Le buste, hanno verificato gli agenti, non rispettavano le norme in vigore dal 1 gennaio 2018, secondo cui possono essere utilizzati soltanto shopper biodegradabili e compostabili con un contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%.

L'attività ispettiva, si legge in una nota della Municipale, è stata intensificata grazie alla collaborazione con Biorepack e Assobioplastiche, che hanno fornito i laboratori chimici per le verifiche sulle buste sequestrate. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire la filiera degli shopper trovati nel deposito e capire il luogo di produzione e quelli di smistamento.

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Investigativo di di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale avevano controllato una fabbrica di Volla, accertando che venivano prodotte borse di plastica prive di certificazione e sprovviste degli spessori minimi previsti dalla normativa; erano state elevate tre sanzioni amministrative in misura ridotta per 15mila euro ed erano stati sequestrati 5.200 chili di borse, per un valore di 8.300 euro.

Leggi anche Truffa su Whatsapp, si fingono un amico e si fanno versare 800 euro sul conto

Alla fine di novembre, invece, in una analoga operazione condotta in diversi comuni della provincia di Napoli, i carabinieri avevano sequestrato complessivamente 4 tonnellate di shopper illegali ed elevato sanzioni amministrative per 10mila euro a carico dei titolari delle imprese.