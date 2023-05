Nel casertano nove frazioni di Teano vogliono la secessione e unirsi a Caianello Nove frazioni di Teano vogliono unirsi a Caianello: “Trascurati dall’amministrazione”. Il comitato Senza Nuvero Civico prepara già le adesioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Nove frazioni del comune di Teano, in provincia di Caserta, sognano la "secessione", e passare al comune limitrofo, quello di Caianello. Il comitato "Senza Numero Civico" ha già fatto sapere si essere pronto a raccogliere adesioni all'iniziativa che, prevista dalla Costituzione, potrebbe cambiare la geografia demografica della zona, con l'eventuale passaggio delle nove frazioni di Teano "secessioniste" alla vicina città di Caianello: basti pensare che Teano conta circa 12mila abitanti, mentre Caianello poco meno di 2mila anime.

La motivazione, spiega il comitato promotore, è la condizione "di assoluto degrado in cui versano i nostri borghi", spiegano in una nota. Degrado che sarebbe causato "dalla totale assenza della più elementare forma di gestione, sia ordinaria che straordinaria, dei nostri territori da parte dell'attuale amministrazione e di buona parte di quelle che l'hanno preceduta". E così per le frazioni di Borgonuovo, Carbonara, Casale, Cipriani, Furnolo, Gloriani, Santa Maria Versano, Taverna Zarone e Versano, c'è ora l'ipotesi di ricorrere all'articolo 133 della Costituzione che dice

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

e alla legge regionale 54 del 29 ottobre 1974 della Campania che regola le "norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione". E dunque, l'iter potrebbe iniziare a breve, con la raccolta delle adesioni cittadini, senza le quali la macchina "secessionista" non può mettersi in moto.

Questa la nota completa del comitato Senza Numero Civico: