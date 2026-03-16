Nel bilancio della Regione Campania spuntano emendamenti curiosi: musica in parrocchia, tuffi dal fiordo e castanicoltura

Nel bilancio 2026 della Regione Campania spuntano emendamenti per eventi locali, turismo e micro-progetti: dai tuffi a Furore ai fondi per castagne, vino e bande musicali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I bilanci regionali sono il regno del possibile. Dentro c'è tutto e il contrario di tutto. E ad ogni rigo può capitare di trovare, soprattutto nel passaggio in Consiglio, emendamenti per concedere qui e li finanziamenti, progetti, iniziative. I firmatari a volte sono singoli consiglieri, magari per valorizzare iniziative del proprio collegio elettorale, a volte interi gruppi politici.

Nel bilancio di previsione 2026 della Regione Campania, il primo della legislatura di Roberto Fico, non ci sono montagne di richieste: il governatore ha chiesto alla maggioranza di astenersi dagli emendamenti economici e presentarne solo di tipo «ordinamentale» cioè su organizzazione, procedure o norme generali. Ovviamente il centrodestra non ha avuto remore a presentarne (oltre ai ben 500 emendamenti ostruzionistici firmati Forza Italia). A scorrerli, viene fuori un quadro che a volte non può non strappare sorrisi.

Come non sorridere davanti ai 30mila euro del gruppo Lega (Michela Rostan e Massimo Grimaldi) chiesti per il concorso musicale della Parrocchia San Giuseppe Vesuviano? In Fratelli d'Italia l'intero gruppo, con in testa l'ex ministro Gennaro Sangiuliano chiede 200mila euro per finanziare l'evento sportivo "Fiordo Vertical Waves", dedicato ai tuffi dalle grandi altezze nel Comune di Furore in Costiera Amalfitana.

Fdi si è scatenata: chiede 2 milioni di euro per la sola città di Sarno: il primo per la processione dei "Paputi" del Venerdì Santo, il secondo per il recupero del lavatoio storico e alla riqualificazione del lungofiume Rio Palazzo. I meloniani dicono che a Palma Campania occorre realizzare un centro sportivo paralimpico da 1.000 posti e per questo chiedono 5 milioni in bilancio. Un altro milioncino, invece, per la «la messa in sicurezza e ripristino dei muretti di contenimento a secco antifrana dei terrazzamenti».

E ancora, in casa Fratelli d'Italia vogliono un fondo da mezzo milione annuo per far viaggiare i giovani under-35 in Regione. La particolarità sta nella relazione illustrativa, che fa già un elenco precisissimo di piccoli comuni e siti da finanziare (tra cui Lustra Cilento, Caselle in Pittari, Corleto Monforte, Cicerale, San Gregorio Magno, Contursi Terme). Altri centomila euro per Pompei (sentiero della legalità), stesso stanziamento per realizzare un'area giochi a Scampia/Piscinola.

Nel centrosinistra, il gruppo del Partito Democratico chiede modificare una legge regionale per favorire l'iscrizione all'albo del «patrimonio bandistico e dei gruppi di majorettes», impegnando i Comuni a concedere loro locali idonei per le prove. Pure alcuni Dem propongono finanziamenti (tutti trovano già copertura): 20.000 euro per il 2026, poi 70.000 per la celebrazione della Festa del mare. E infine, sempre in casa Pd, micro-fondi per vino, olio e castagne (300.000 euro totali): Una serie di emendamenti fotocopia distribuisce piccole cifre per la promozione di settori specifici: 50.000 euro per l'Enoturismo, 50.000 euro per l'Oleoturismo e 200.000 euro per la Castanicoltura.