Nel B&B il soppalco con il letto in più è abusivo: chiusa struttura in via Toledo a Napoli La scoperta durante controlli mirati della Polizia Municipale nel cuore di Napoli; il proprietario della struttura ricettiva è stato deferito. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Napoli sulle strutture ricettive extra-alberghiere come Bed & Breakfast e case vacanze che, complice il boom turistico degli ultimi anni, sono sorte ovunque in città. In via Toledo, nel cuore di Napoli, nell'ambito di controlli mirati, gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale hanno riscontrato gravi irregolarità in un B&B, al quale sono stati apposti i sigilli.

Nella fattispecie, gli agenti hanno riscontrato che nella struttura ricettiva era stato costruito, senza autorizzazione, un soppalco interno all'immobile: in questo modo era stata realizzata una nuova camera da letto, con annesso bagno, per ampliare irregolarmente la capacità e quindi guadagnare di più. I lavori, inoltre, erano stati eseguiti senza i dovuti calcoli strutturali, costituendo così un pericolo per l'edificio nel quale sorge il B&B. Pertanto, al termine dei controlli, la struttura è stata chiusa, mentre il proprietario è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

La Polizia Municipale – nella fattispecie gli agenti dell'Unità Operativa GIT Motociclisti – ha effettuato anche controlli sul Codice della Strada: in via Giulio Cesare, nel quartiere Fuorigrotta, gli agenti hanno elevato 19 sanzioni e sottoposto a fermo o sequestro 7 veicoli; un automobilista è stato deferito in quanto sorpreso alla guida senza patente per la seconda volta.