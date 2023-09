Nei Campi Flegrei ad agosto 2023 ci sono stati più di mille terremoti: è il mese con più scosse dal 2005 Mentre a settembre si è registrata la scossa più intensa degli ultimi 40 anni, il mese di agosto è stato quello con più terremoti dal 2005 ad oggi: è quanto emerso dal bollettino mensile di sorveglianza dei Campi Flegrei dell’Ingv.

A cura di Valerio Papadia

In questo mese di settembre, i residenti nell'area dei Campi Flegrei hanno dovuto fare i conti con la scossa di terremoto più intensa degli ultimi 40 anni: nella prima serata del 7 settembre 2023, infatti, un sisma di magnitudo 3.8 ha colpito l'area. Il mese di agosto 2023, però, non è stato da meno: sono stati registrati, infatti, 1.118 terremoti, che fanno di questo mese di agosto appena trascorso quello con il maggior numero di scosse dal 2005 ad oggi, ovvero da quando la crisi bradisismica attualmente in corso è cominciata.

Il dato emerge dall'ultimo bollettino mensile di sorveglianza dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). "Il terremoto di Md=3.6(±0.3) del 18/08/2023 UTC risulta, attualmente, insieme ai terremoti dell’11/06/2023 alle 06:44 UTC e del 29/03/2022 alle 17:45 UTC, l’evento di maggiore energia registrato a partire dalla ripresa di questa fase bradisismica iniziata nel 2005, e tutti e tre gli eventi sono anche i più energetici registrati dal 1985. Il numero di terremoti registrato nel corso del mese di agosto 2023 risulta, attualmente, il numero più elevato di eventi/mese registrato a partire dalla ripresa di questa fase bradisismica iniziata nel 2005" si legge nel bollettino dell'Ingv. Come detto, però, il terremoto dello scorso 7 settembre ha superato, per intensità, quello del 18 agosto.

Il suolo dei Campi Flegrei si solleva di 15 millimetri al mese

Oltre ai terremoti, nel bollettino mensile dei Campi Flegrei l'Ingv rende noti anche i dati relativi alla deformazione del suolo. Anche ad agosto, come avviene dal gennaio del 2023, la velocità di sollevamento del suolo nei Campi Flegrei è di 15 millimetri al mese. Dall'inizio della crisi bradisismica, ovvero dal 2005 ad oggi, il suolo si è sollevato di 113 centimetri nell'area del picco massimo, ovvero quella del Rione Terra.