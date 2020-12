in foto: Gli ipocentri dei terremoti degli ultimi 12 mesi (in rossi quelli tra il 14 e il 20 dicembre)

Nella settimana tra il 14 e il 20 dicembre nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 96 terremoti, tra 0.3 e 2.7 di magnitudo, e da settembre scorso il terreno si è sollevato di circa 10 millimetri al mese, ovvero 1 centimetro. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino dell'INGV, che sottolinea: "sulla base dell'attività vulcanica, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".

Secondo il bollettino, emesso il 22 dicembre e relativo alla settimana tra il 14 e il 20, negli ultimi tre mesi c'è stata una variazione di circa 4 millimetri in più rispetto al valore registrato tra gennaio e settembre 2020, che era di circa 6 millimetri al mese. La stazione Gps Rite, ubicata nella zona di massima deformazione dei Campi Flegrei, ha evidenziato un sollevamento di circa 67,5 centimetri a partire da gennaio 2011.

Non ci sono invece cambiamenti di rilievo per quanto riguarda la geochimica: i flussi di CO2 dal suolo, si legge nel bollettino, "non hanno mostrato variazioni significative dopo la diminuzione dei valori registrata agli inizi di maggio, probabilmente legata a variazioni locali del sito di emissione misurato dalla stazione. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di ~99 °C".

Lo sciame sismico nei Campi Flegrei

Il 20 dicembre scorso è stato rilevato uno sciame sismico di 5 terremoti, con magnitudo tra 0,1 e 2,4 gradi, localizzati nell'area dell'Accademia – Solfatara, a una profondità compresa tra 1.5 e 1.9 km. Il giorno prima, il 19 dicembre, c'erano stati invece due terremoti molto ravvicinati, a distanza di 4 secondi circa l'uno dall'altro, alle 21:54, entrambi con magnitudo di circa 2.7 gradi Richter. Complessivamente sono 96 i terremoti registrati, per 55 di questi è stato possibile localizzare l'ipocentro. Negli ultimi 12 mesi l'Ingv rivela che sono stati 815 gli eventi sismici nei Campi Flegrei.

Qui di seguito il link dove è possibile consultare il bollettino integrale INGV:

