Negozio ruba corrente ad un condominio: la scoperta dopo bollette salate agli inquilini Un negozio rubava energia elettrica da un condominio: i controlli partiti dopo le bollette “salate” ricevute dai condomini e che hanno fatto scattare l’allarme.

Si era allacciato abusivamente ad un condominio per alimentare di elettricità il suo negozio: a far insospettire però gli inquilini del palazzo erano state le bollette salate, tanto da portare ad una segnalazione di un controllo alla società elettrica. Ma dai controlli è emerso che il consumo, in realtà, era reale: solo che gran parte della corrente finiva in un'attività commerciale limitrofa al condominio stesso. E così ad Avellino è stato denunciato a piede libero il titolare del negozio, chiamato ora a rispondere di furto aggravato di energia elettrica.

Tutto è iniziato quando i condomini di un palazzo dell'Avellinese si sono accorti che i consumi fossero enormemente aumentati rispetto a qualche tempo prima, portando all'arrivo di bollette salate. A quel punto, hanno richiesto un intervento alla società elettrica, con i tecnici che hanno così scoperto un'anomalia in una parte attigua ad un'attività commerciale. Richiesto l'intervento degli agenti di Polizia, è venuto fuori che da un foro praticato sulla parete fuoriuscissero dei cavi elettrici che si allacciavano abusivamente al contatore condominiale. A quel punto, messo in sicurezza il contatore e staccato l'allaccio abusivo, i poliziotti hanno identificato il gestore dell'attività commerciale e, portato in Questura, è stato denunciato dagli agenti per furto aggravato di energia elettrica.