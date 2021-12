Trasporto pubblico a Napoli

Natale e Capodanno a Napoli, 40 bus in più e una navetta a Brin per i turisti ogni 5 minuti A Natale e Capodanno ci saranno 40 bus in più in strada. Istituita navetta a parcheggio Brin. Nel piano del Comune Funicolare Centrale non stop la notte del 31.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli a Natale e Capodanno ci saranno 40 bus in più in strada. L'Anm ha deciso di confermare le linee coperte dai bus privati in sub-affidamento per tutto il mese di dicembre. Viene istituita anche una navetta bus sabato e domenica dedicata ai visitatori che arrivano in città con i bus turistici: collegherà il parcheggio Brin, dove c'è uno degli stazionamento, al centro storico, con corse ogni 5 minuti – sempre gestita in sub-affidamento ai privati. Viceversa ci saranno probabilmente meno bus in servizio sulle tratte ordinarie, perché molti autisti saranno in formazione o in sorveglianza sanitaria. Tra le altre novità alle quali si sta lavorando, la possibilità di avere la Funicolare Centrale non stop la notte di Capodanno, in occasione del concertone di piazza del Plebiscito, ed eventualmente la metropolitana Linea 1, norme anti-Covid permettendo.

Le linee bus aggiuntive

Sono 40 le linee bus aggiuntive per il mese di dicembre 2021. Sulla linea 680 ci saranno 8 vetture, 5 sulle linee S2, S3, S4, S5, altre 8 sulla linea 667, 5 sulla 650, 3 sulla 682, 6 sulla 684 e 5 sulla 606. Bisognerà attendere i prossimi giorni, invece, per conoscere le eventuali corse aggiuntive di metro e funicolari per le giornate di Natale e Capodanno 2022. Al momento, infatti, manca ancora un accordo sindacale. L'Azienda dei trasporti sembra intenzionata, come detto, a prolungare le corse della Funicolare Centrale e forse quelle di Chiaia, la notte di Capodanno.

Più difficile, invece, l'accordo per la metropolitana Linea 1, per la quale si è a corto di treni e che è stata anche oggetto di grandi affollamenti negli anni precedenti in occasione del Capodanno. Palazzo San Giacomo ad ogni modo ha previsto il concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito e quindi non è escluso che possa essere organizzato anche un piano trasporti ad hoc per consentire agli spettatori di poter arrivare in piazza con i mezzi pubblici.