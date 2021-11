Natale a Napoli, in piazza del Plebiscito si rivede l’albero di luci: partiti i lavori per montarlo Sono partiti questa mattina i lavori per installare l’albero di Natale luminoso che adornerà piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per le festività natalizie ormai imminenti.

A cura di Valerio Papadia

Di buon'ora, questa mattina, a Napoli sono cominciati i lavori di installazione dell'albero di Natale di luci che adornerà, per le festività natalizie ormai imminenti, piazza del Plebiscito, nel cuore della città. L'albero sorge praticamente al centro della piazza, davanti alla Basilica di San Francesco da Paola, quasi in mezzo alle due statue equestri: nella porzione che arriva al Palazzo Reale, poi, sono stati posizionati tanti gazebo, che probabilmente ospiteranno i mercatini di Natale. Come anticipato da Fanpage.it qualche giorno fa, il Comune di Napoli ha fatto richiesta alla Prefettura affinché per queste festività, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia di Covid-19, in città ritornino i mercatini di Natale.

Luminarie a Napoli, tra polemiche e atti vandalici

L'albero di Natale luminoso in piazza Plebiscito potrebbe mettere d'accordo i napoletani, divisi sulla scelta delle luminarie per questo Natale 2021, installate grazie a fondi della Camera di Commercio di Napoli: ad alcuni piacciono, altri le trovano invece pacchiane. Molte polemiche ha suscitato, ad esempio, l'installazione natalizia in piazza Nazionale, ribattezzata da alcuni "la lumaca di Natale": si tratta in realtà di una mezza luna, che però alcuni hanno considerato equivoca.

La "lumaca di Natale" in piazza Nazionale

In piazza Garibaldi, a due passi da piazza Nazionale, è invece già stato vandalizzato l'enorme Babbo Natale luminoso installato soltanto lo scorso weekend. Il grande Babbo Natale era inizialmente destinato a piazza Municipio, ma era stato bocciato e dirottato nella piazza della Stazione Centrale di Napoli. Come denunciato dalle associazioni cittadine, però, l'installazione è stata danneggiata alla base.