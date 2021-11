Luci di Natale a Napoli, già vandalizzato il Babbo gigante in piazza Garibaldi Già vandalizzato il Babbo Natale gigante in piazza Garibaldi. La mega-installazione luminosa della Camera di Commercio di Napoli era stata montata solo sabato scorso ed era stata oggetto anche di una visita del presidente della Camera, Ciro Fiola. Purtroppo, ieri, la struttura è stata danneggiata da ignoti che ne hanno strappato un pezzo alla base.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non sembrano trovare pace, insomma, le luci di Natale a Napoli. Ieri le polemiche per l'orsacchiotto addormentato sulla luna a piazza Nazionale, ritenuto da alcune associazioni "equivoco", arrivate dopo le critiche sul gusto estetico delle opere mosse da parte di diverse associazioni. Oggi, il Babbo Natale gigante vandalizzato. L'opera, di 10 metri d'altezza, doveva essere posta inizialmente in piazza Municipio. Ma la Soprintendenza ha posto per le piazze vincolate un limite di 2,5 metri. Per questo è stata spostata in piazza Garibaldi.

"Mancano 5 giorni all'accensione delle luminarie napoletane installate dalla Criscuolo Srl – scrive Carmine Meloro – Fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Napoli. Come denunciamo da decenni, purtroppo, la piazza è ostaggio di anarchia medioevale senza precedenti, soprannominata piazza di nessuno. L'ultimo episodio è avvenuto ieri sera, il Babbo Natale installato sabato è già stato danneggiato. Chiediamo alla Camera di Commercio un'ulteriore verifica dell'opera, al fine di non compromettere definitivamente la luminosità della struttura e di installare una recinzione così come effettuato sulle altre luminarie, al fine di arginare ulteriori futuri danni. Nella speranza di controlli serali più persistenti e serrati con tolleranza zero da parte delle forze dell'ordine. Ringraziamo la vedetta del territorio nostro caro amico Massimo Dentale".