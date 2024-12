video suggerito

Natale 2025, a Torre del Greco saranno gli studenti a disegnare le luminarie La proposta di un imprenditore locale è stata accolta dal sindaco Mennella: il prossimo Natale, le luminarie cittadine saranno disegnate dagli studenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sarà un Natale particolare quello del prossimo anno, nel 2025, almeno per quanto riguarda le decorazioni in città, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: le luminarie che saranno installate nella città corallina tra 12 mesi, infatti, saranno disegnate dagli studenti. Il sindaco Luigi Mennella ha infatti accolto la proposta dell'imprenditore Celestino Passaro di indire un concorso di idee nelle scuole cittadine per disegnare le luminarie da installare in occasione delle prossime festività natalizie; l'idea è nata proprio in occasione dell'accensione delle luminarie in via Scappi, occasione che ogni anno riunisce le autorità e sancisce di fatto l'inizio del Natale a Torre del Greco.

Secondo Passaro "una ventata di freschezza potrebbe arrivare dagli studenti delle nostre scuole, ai quali, di concerto con l'amministrazione, potremmo chiedere di disegnare le luminarie che verranno. Personalmente inizierò a lavorare su questa cosa a partire da febbraio". Il sindaco Mennella ha invece dichiarato: "L'ingegnere Passaro è un vulcano di idee e anche questa idea deve essere valutata con la dovuta attenzione. I giovani sono una risorsa importante e meritano di essere valorizzati, come Celestino Passaro già fa attraverso le sue attività".