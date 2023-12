Natale 2023, al Duomo di Napoli presepe vivente, concerti e visite di sera al Tesoro di San Gennaro Nella Cattedrale di Napoli per tutto il mese di dicembre in programma concerti, visite guidate e presepe vivente. Il programma dell’iniziativa “Luce di Napoli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Duomo di Napoli a Natale 2023 apre le porte di sera ai visitatori per tour indimenticabili e suggestivi anche alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro e all’antica Cappella del Tesoro Vecchio. Per tutto il periodo natalizio, fino alla fine di dicembre 2023, ci sarà poi anche la possibilità di assistere al Presepe Vivente, sono stati programmati tanti concerti. L'iniziativa della Curia di Napoli, guidata dall'Arcivescovo don Mimmo Battaglia, si intitola “Luce di Napoli”.

Al Duomo di Napoli concerti, presepe vivente e visite guidate

Si tratta di una rassegna natalizia che prenderà vita all'interno della Cattedrale di Napoli, ideata per raccontare i luoghi dell’arte con aperture serali straordinarie e visite guidate inedite al Duomo di Napoli, alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro e all’antica Cappella del Tesoro Vecchio, e appuntamenti speciali con concerti e presepe vivente, per tutto il mese di dicembre. Le aperture straordinarie serali sono promosse dalla Cattedrale di Napoli in collaborazione con il Museo del Tesoro di San Gennaro, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e l’Arciconfraternita di S. Restituta dei Neri.

A presentare l’iniziativa il Parroco della Cattedrale di Napoli, don Vittorio Sommella, l’Abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, Monsignor Vincenzo De Gregorio, la Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, il Priore dell’Arciconfraternita di S. Restituta dei Neri, Luca Iovine. Modera il giornalista Antonio Salamandra. Presenti alla conferenza stampa di presentazione, anche il Direttore della Nuova Orchestra Scarlatti, Gaetano Russo, la Dirigente scolastica dell’IS D’Este – Caracciolo, Giovanna Scala, la Presidente dell’Associazione I Cantori di Posillipo, Santina Montella.