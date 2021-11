Trasporto pubblico a Napoli

Natale 2021, San Gregorio Armeno a senso unico e chiusa in caso di assembramenti: le date Ordinanza del sindaco Manfredi: piano di circolazione dal 4 al 24 dicembre con senso unico a scendere verso via San Biagio dei Librai. Presidio fisso dei vigili.

A cura di Pierluigi Frattasi

San Gregorio Armeno, immagine di repertorio

San Gregorio Armeno a senso unico pedonale per le feste di Natale per evitare gli assembramenti durante le giornate di maggiore afflusso alla Fiera dei presepi. Il sindaco Gaetano Manfredi firma il piano di circolazione che sarà in vigore dal 4 al 24 dicembre prossimo. Il senso unico pedonale era stato già sperimentato negli scorsi anni, torna anche quest'anno con un dispositivo ancora più rigoroso e con la necessità di far rispettare il distanziamento anti-Covid19 e prevenire il rischio di diffusione della pandemia. "L'area dei Decumani – scrive il primo cittadino – soffre, in particolare nel periodo natalizio, di una congestione pedonale accentuata dalla specificità dei luoghi con un tessuto urbanistico – architettonico caratterizzato da edifici prospicienti a strade di dimensioni ridotte e senza marciapiedi con attività commerciali aggettanti direttamente su dette strade".

Il sindaco: "Evitare gli affollamenti"

"Nel periodo natalizio – aggiunge Manfredi – le strade del centro storico vengono visitate da numerosissimi turisti, con particolare riferimento alla cosiddetta “via dei pastori" (San Gregorio Armeno), si creano situazioni di affollamento eccezionali, per l'enorme flusso pedonale, con intralci e impedimenti al transito anche di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità compromettendo gli standard minimi di sicurezza. Inoltre, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le concentrazioni di visitatori possono potenzialmente favorire una diminuzione, anche involontaria, dei parametri di distanziamento, contribuendo alla diffusione del contagio".

"Pertanto, in tali condizioni, si creano le condizioni e l'urgenza di provvedere ad una maggiore tutela dei flussi pedonali con una particolare disciplina per favorire il distanziamento sociale ed impedire un eccessivo concentramento di visitatori, nonché per evitare che l'incrociarsi e il sovrapporsi di comitive e gruppi di visitatori finiscano per compromettere gravemente la sicurezza dei cittadini, costretti talvolta a rimanere letteralmente bloccati nella folla senza poter impegnare nemmeno le vie di fuga".

L'ordinanza

Cosa prevede l'ordinanza sindacale? Istituire il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno – dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano – per i giorni e gli orari di seguito indicati:

sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 , dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

, dalle ore 09:00 alle ore 21:00; martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021 , dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

, dalle ore 09:00 alle ore 21:00; venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 , dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

, dalle ore 09:00 alle ore 21:00; da sabato 18 a giovedì 23 dicembre 2021 , dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

, dalle ore 09:00 alle ore 21:00; venerdì 24 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

"Nel caso di rilevata condizione di criticità da parte degli operatori di Polizia Locale relativa ad un eccessivo concentramento di persone all’intersezione fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, l’Ufficiale della Polizia Municipale deputato al coordinamento dei servizi disporrà l’interdizione temporanea dei flussi pedonali in corrispondenza dell’intersezione piazzetta Nilo/San Biagio dei Librai e dell’intersezione via Duomo/via San Biagio dei Librai fino a cessata esigenza".