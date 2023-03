Nasconde 15 chili di cocaina in auto: la droga in un doppiofondo che si apriva con il telecomando Il corriere è stato arrestato: l’uomo è stato fermato durante un controllo della Guardia di Finanza in autostrada, nel Casertano.

Nel bagagliaio della sua automobile nascondeva quasi 15 chili di cocaina purissima: la droga è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta, mentre il corriere – un uomo originario della Romania – è stato arrestato. Il sequestro è avvenuto durante alcuni controlli effettuati dai finanzieri della compagnia di Marcianise e volti proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti ai caselli autostradali di Caserta Sud e Caserta Nord.

Fermato a un posto di blocco alla guida di un'auto, il corriere ha mostrato subito segni di nervosismo, circostanza che ha indotto gli uomini delle Fiamme Gialle ad approfondire i controlli: nel bagagliaio della vettura è stato trovato così un doppiofondo, coperto da una lastra metallica che si sollevava a distanza grazie a un telecomando, all'interno del quale sono stati rinvenuti 14 panetti di cocaina per un peso complessivo di 14,8 chilogrammi. Il corriere è stato trovato in possesso anche di 1.025 euro in contanti: per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La cocaina avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro

Secondo gli accertamenti condotti dai finanzieri, l'ingente quantitativo di cocaina sequestrato, dopo che la droga sarebbe stata tagliata, avrebbe fruttato ai criminali circa 2 milioni di guadagni illeciti.