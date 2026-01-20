Nasce Napoli Patrimonio Spa, gestirà le 25mila case del Comune fino al 2060. Protestano le associazioni inquilini

Nasce la Napoli Patrimonio Spa, società per azioni in house del Comune di Napoli: gestirà il patrimonio a reddito del Municipio, come le case popolari e alloggi pubblici fino al 2060. Capitale sociale di partenza: 1 milione di euro. Avrà circa 300 dipendenti e in un primo tempo appalterà all'esterno alcune operazioni, come per la bonifica delle banche dati degli immobili. Tra le sue competenze, tra le altre cose, anche la riscossione dei canoni e il recupero delle morosità. Farà solleciti, piani di rientro, esiti corrispondenza, monitoraggio incassi e aiuterà l'Avvocatura comunale per l'esecuzione forzata titoli, cause, decreti ingiuntivi ed esecuzioni forzate.

Oltre a recupero crediti, solleciti, monitoraggi, piani di rientro. Inoltre, la NewCo sarà dotata di "un modello di remunerazione variabile al fine di incentivare il miglioramento della gestione tramite il raggiungimento di determinati KPI sociali ed economici come, ad esempio, la riduzione del numero di unità sfitte e delle occupazioni abusive". Per circa un anno continuerà ad essere affiancata dalla Napoli Servizi, come anticipato da Fanpage.it.

Il Comune: "Nessuna privatizzazione del patrimonio"

Nessuna privatizzazione del patrimonio. La NewCo non riceverà conferimenti di beni ma agirà solo come gestore strumentale e operativo mentre, la proprietà rimarrà al Comune, che resterà titolare dei beni e stabilirà indirizzi e vincoli tramite statuto, contratto di servizio e controllo analogo. "Ogni eventuale ingresso o uscita di asset – si legge nello statuto – discende unicamente da decisioni dell’Amministrazione sulla destinazione d’uso". Mentre "non si configura in alcun modo una privatizzazione del patrimonio, bensì un’ottimizzazione della gestione attraverso una specializzazione funzionale".

Lo statuto della società prevede la "partecipazione al capitale totalmente ed esclusivamente pubblica, escludendo l’ingresso di privati, salvo le ipotesi tassative di legge e l’assetto di controllo analogo e di rendicontazione assicura la piena conformità al diritto pubblico dell’azione societaria. L’eventuale ingresso di privati – è specificato – avverrebbe comunque nelle forme previste dal TUSP, previa espressione della volontà del Comune in tal senso con delibera consiliare".

Ma saranno esternalizzate manutenzioni edili e, almeno nei primi anni, alcune attività come la gestione delle banche dati.

Proteste delle associazioni per la casa a Napoli

Ma non mancano le proteste in città. Gli attivisti della Rete Riprendiamoci la città-Napoli non si vende, insieme ad altre Reti, Associazioni, forze politiche della sinistra d’alternativa, sindacati hanno lanciato un presidio cittadino per giovedì 22 gennaio alle ore 9,30 davanti alla sede del consiglio comunale di via Verdi, in concomitanza con la seduta per l'approvazione della delibera.

"La Rete e le altre forze – scrivono in una nota – ritengono che questa scelta attuativa del “Pacco” per Napoli (l’Accordo Draghi-Manfredi del 29 marzo 2022) impoverirà la città sul medio periodo per “fare cassa” a breve sulla dotazione patrimoniale, inoltre avrà gravi conseguenze per gli strati più deboli in una città dove è già alta la tensione abitativa perché uno dei compiti della New Co. Sarà anche quello di “mettere a reddito” il patrimonio ERP".

Quali sono gli immobili che gestirà la NewCo

La NewCo si occuperà della gestione del patrimonio a reddito. Fin dall'inizio gestirà immobili che, pur non essendo attualmente a reddito, presentano contratti attivi, posizioni di morosità o piani di rientro che richiedono gestione e valorizzazione. Resterà la distinzione tra beni demaniali, indisponibili e disponibili; i primi due restano in gestione diretta del Comune a tutela della destinazione pubblica, mentre i beni disponibili sono oggetto della gestione/valorizzazione operativa della NewCo (rimanendo comunque in capo all’Ente). Eventuali riclassificazioni o dismissioni non saranno "automatiche, ma rimesse a specifiche deliberazioni consiliari con pareri tecnici e valutazioni economico-sociali e urbanistiche integrate pertanto sempre subordinate a indirizzo politico dell’Ente".

Saranno esclusi dalla gestione della NewCo "i beni a finalità sociale e i beni confiscati, i beni ad uso istituzionale e i beni monumentali, oltre a taluni beni a reddito destinati alla vendita o con peculiarità da trattare previamente dall’Ente".

I dipendenti saranno 302

La nuova società avrà 302 dipendenti: 114 dipendenti a tempo pieno della NewCo, insieme a 188 unità del Comune attualmente dedicate al patrimonio. Alcune attività saranno esternalizzate nei primi anni, come la bonifica delle banche dati e il censimento e la gestione dei condomini, "attività che nelle esperienze pregresse hanno evidenziato criticità operative". Ma questa quota si ridurrà con il consolidamento della società. Esternalizzate anche le attività manutentive: "Conseguenza naturale della scelta di incentrare la Società su attività di property management e non su attività edili e/o manutentive".

Tutti i compiti della nuova società

Ecco di seguito tutti i compiti della nuova società:

Gestione contrattuale e patrimoniale

Redazione e gestione dei contratti di locazione e concessione per tutto il patrimonio

Caricamento contratti in sistema, scadenziari e monitoraggio adempimenti

Istruttorie contratti per rateizzi e decadenze

Gestione economico-finanziaria

Emissione bollettazioni canoni, rateizzi, spese condominiali e conguagli

Rendicontazione degli incassi e riconciliazioni con Tesoreria e PagoPA

Monitoraggio bollettini insoluti e regolarità contabile dei contratti

Riscossione canoni e recupero morosità (solleciti, piani di rientro, esiti corrispondenza, monitoraggio incassi)

Supporto all'Avvocatura ed esecuzione forzata titoli

Supporto all’Avvocatura per cause, decreti ingiuntivi ed esecuzioni forzate

Gestione delle attività di recupero crediti (solleciti, monitoraggi, piani di rientro)

Ricostruzione archivi storici e istruzione fascicoli legali

Gestione inventario dell’intero patrimonio (esclusa amministrazione del bene)

Inventario e valorizzazione dell’intero patrimonio (beni immobili, cespiti, cespiti eliminati)

Monitoraggio beni dismessi e alienazioni (offerte ricevute, frazionamenti, valutazioni, aste)

Supporto tecnico per accatastamenti, visure, certificazioni energetiche, verifiche catastali e impiantistiche

Attività di gestione fiscale

Supporto alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali (IMU, imposta di registro, imposte straordinarie)

Gestione rapporti con Agenzia delle Entrate e altri enti fiscali

Avvio e gestione dei procedimenti legali e atti stragiudiziali in capo alla Società

Sportello front office, back office e call center per inquilini e utenze

Progettazione e affidamento come Stazione Appaltante

Gestione sinistri e assicurazioni

Attività di gestione dei sinistri patrimoniali

Supporto ai CTP (Consulenti Tecnici di Parte) e rapporti con assicurazioni

Amministrazione e gestione dei condomini