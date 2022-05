NapoliCittàLibro OFF, gli incontri di maggio: Salvatore Basile, Maurizio de Giovanni, Vittorio Punzo Salvatore Basile, Silvia Cossu, Titti Marrone, Marco Marsullo, Vittorio Punzo e Pier Luigi Razzano sono gli scrittori del mese di maggio a Napoli Città Libro OFF. Maurizio de Giovanni tra i moderatori.

A cura di Redazione Napoli

Prosegue il cartellone di appuntamenti di Napoli Città Libro OFF, la rassegna itinerante organizzata dall'Associazione Liber@Arte, che ha già annunciato il ritorno del Salone del Libro e dell'Editoria di Napoli per il prossimo anno, dal 30 marzo al 2 aprile 2023. Nell'attesa, è ricco il calendario di appuntamenti per il mese di maggio. Questi gli scrittori presentati: Salvatore Basile, Silvia Cossu, Titti Marrone, Marco Marsullo, Vittorio Punzo e Pier Luigi Razzano. L'esordio martedì 3 maggio proprio con il libro di Salvatore Basile "Cinquecento catenelle d'oro" (Garzanti) alla libreria IoCiSto. Moderano l'incontro Maurizio de Giovanni, Vincenza Alfano e Enzo D'Errico con i saluti di Claudia Migliore e Rosario Bianco.

Giovedì 5 maggio, alle ore 17.30 Titti Marrone presenta "Se solo il mio cuore fosse pietra" (Feltrinelli) a Villa Fernandes. A moderare l'incontro Ileana Bonadies. Nella stessa giornata, alle 18:00 presso la Libreria IoCiSto, l'esordio letterario di Vittorio Punzo “L’età delle madri” (Alter Ego), finalista all’XXXIV Edizione del Premio Calvino. Moderano l'incontro Stefania Squillante e Gennaro Marco Duello. Di nuovo Villa Fernandes, giovedì 12 maggio (h. 17.30) per "La grande Zelda" (Marsilio), acclamato romanzo di Pier Luigi Razzano. Moderano Ileana Bonadies e Alessandro Polidoro.

Giovedì 19 maggio, Marco Marsullo presenta “Tutte le volte che mi sono innamorato” (Feltrinelli) a Villa Fernandes. Con l’autore dialogano Ileana Bonadies e Giuseppe Miale di Mauro. Nella stessa giornata, alle ore 16 a via Scarlatti (Vomero), "Una giornata leggend…aria. Libri e lettori per le strade di Napoli", organizzata dall'Associazione Culturale Alberto Mario Moriconi: licei e scuole medie di Napoli e provincia affiancati da "lettori eccellenti", per la gran parte scrittori, ma anche personalità del mondo artistico e sportivo. Il mese di maggio si chiude martedì 31 maggio alle ore 18, presso la Libreria IoCiSto, per il romanzo di Silvia Cossu "Il confine" (Neo). Moderano l'incontro Vincenza Alfano e Alessandro Polidoro.