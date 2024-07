video suggerito

Napoli, vietate bevande in vetro e plastica dentro e fuori lo stadio per tutta la stagione calcistica Divieto di vendita bevande in plastica rigida, lattine e vetro per tutta la stagione calcistica dentro e fuori lo Stadio Maradona di Napoli: lo ha deciso Palazzo San Giacomo con una apposita ordinanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Stop a tutte le bevande in vetro, plastica e lattina dentro e fuori lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per l'intera stagione calcistica alle porte. Lo ha deciso il Comune di Napoli, con apposita ordinanza firmata dal sindaco partenopeo Gaetano Manfredi. Il divieto scatterà tre ore prima dell'inizio di ogni incontro di calcio e terminerà due ore dopo la partita. Per intenderci, il 25 agosto, in occasione di Napoli-Bologna prevista per le 20.45, il divieto scatterà dalle 17.45 e durerà fino alle 00.30 circa del giorno successivo.

L'ordinanza non è una novità: si era già vista in occasione di concerti e grandi partite di cartello. Ma questa volta, il divieto è totale: è dunque, sia nelle gare non di cartello, sia nei match clou della stagione, resterà sempre tale. Il divieto vale anche per tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone limitrofe. La vendita sarà consentita solo in bicchieri di plastica leggera o carta, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. L'ordinanza è immediata, e dunque scatterà già il 10 agosto per la prima partita della stagione, il terzo turno di Coppa Italia. Divieto che, ovviamente, sarà applicato solo per le gare al Maradona: in caso di gare giocate in altri impianti per squalifiche o lavori, oltre ovviamente alle normali trasferte di gioco, non sarà applicabile.

