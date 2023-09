Napoli, “venti euro se mi fai toccare i piedi”: tre ragazzine di 11 anni molestate. L’uomo è ricercato Tre 11enni sono state molestate a Napoli da un uomo che ha offerto loro dei soldi per toccare i piedi; la scena ripresa dalle telecamere di un negozio.

A cura di Nico Falco

Un frame del video acquisito dalla Polizia

Ha fermato tre ragazzine di 11 anni per strada, ha mostrato loro qualcosa sul telefonino e poi le ha seguite in un negozio di distributori automatici di via Oberdan, nel centro di Napoli, dove ha fatto la proposta: venti euro se gli avessero fatto vedere e toccare i piedi. Scena immortalata in un video, estrapolato dalle telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale, che Fanpage.it ha ricostruito con fonti qualificate: la madre di una delle ragazzine ha sporto denuncia per violenza sessuale in Questura, l'uomo è al momento è ricercato dalla Polizia di Stato.

Il video è stato diffuso questa mattina sui social, l'episodio risale alle 21 circa di ieri sera, domenica 24 settembre. Nelle immagini si vede l'uomo, dall'apparente età di circa 30 anni, che parlotta con le ragazzine e porge loro delle banconote. Una delle tre, la più piccola, prende i soldi e li passa all'amica e si toglie la scarpa: una reazione, dirà poi, dettata dalla paura di quelle richieste da parte di quella persona che già le aveva seguite e fermate poco prima. Quando l'uomo avrebbe chiesto altro, le tre si sarebbero però spaventate e sarebbero scappate: nel video si vede che restituiscono i soldi ed escono, mentre lui si allontana in una diversa direzione.

Le ragazzine sono quindi andate a chiedere aiuto nel garage adiacente; hanno raccontato quello che era appena accaduto e i dipendenti si sono precipitati fuori ma l'uomo si era già dileguato. Poco dopo sono arrivati la madre della undicenne e una pattuglia del commissariato Decumani; la donna è stata accompagnata in Questura, dove ha presentato denuncia. Il video, acquisito dalla Polizia di Stato per le indagini, è stato rilanciato in giornata sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.