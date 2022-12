Napoli, vandalizzata l’Accademia di Belle Arti: il muro esterno imbrattato con vernice blu La denuncia del comitato Santa Maria di Portosalvo: “Graffiti abusivi sulla facciata esterna dell’Accademia”. Pariante: “Ennesimo sfregio alla città”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Vandalizzata l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Il muro perimetrale in via Bellini, al centro storico, imbrattato interamente con vernice blu. A denunciare l'accaduto è Antonio Pariante, presidente del comitato Santa Maria di Portosalvo, che ha raccolto la segnalazione di un cittadino e ha subito segnalato l'accaduto alla presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia, alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Napoli e al Nucleo Tutela Beni Culturali dei Carabinieri.

Pariante: "Ennesimo sfregio alla città"

Non è la prima volta purtroppo che i beni culturali napoletani sono presi di mira dai vandali per realizzare murales e graffiti selvaggi e abusivi. Le istituzioni da tempo hanno avviato programmi di riqualificazione per creare murales autorizzati con gli street artist, alla luce del sole, laddove è possibile.

Secondo Pariante, la vernice comparsa sul muro esterno dell'Accademia potrebbe essere una prima base per poter realizzare poi un murale abusivo. "Si tratta dell'ennesimo sfregio alla città – afferma Pariante – L'altra notte hanno passato il fondo e tra qualche giorno comparirà probabilmente una scritta. Un danno anche per l'Accademia, perché per rimuovere quel guaio sicuramente ci vorrà una pulitura meccanica".

"Abbiamo segnalato l'accaduto alla Presidente della IV municipalità, Maria Caniglia – conclude Pariante – e ci auguriamo di riuscire a bloccare quanto prima questo scempio in corso". Il muro vandalizzato si trova nell'area antistante l'Accademia di Belle Arti in via Bellini, una stradina interna, che corre parallela tra via Pessina e via Santa Maria di Costantinopoli.