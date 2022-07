Napoli, turista scippata del Rolex da 8mila euro e ferita: arrestato il ladro Si tratta di un 30enne, accusato di rapina aggravata commessa, lo scorso 8 luglio, insieme a un altro soggetto, che non è ancora stato identificato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È stato arrestato questa mattina, dopo circa tre settimane, l'uomo accusato di aver scippato a Napoli, lo scorso 8 luglio, una turista americana, rubandole un orologio Rolex da 8.750 euro che teneva al polso: si tratta di un 30enne – D.M.E. le sue iniziali – accusato di rapina aggravata, commessa insieme a un altro soggetto, che attualmente non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, che ha effettuato le indagini e ha proceduto, questa mattina, all'arresto del 30enne, lo scippo è avvenuto lo scorso 8 luglio, quando una turista americana stava passeggiando, insieme al marito, in via Solitaria, strada che sorge proprio alle spalle di piazza del Plebiscito e dalle Basilica di San Francesco da Paola, nel cuore di Napoli.

La donna, mentre passeggiava, è stata avvicinata da due soggetti che, con un'azione fulminea, le hanno strappato il prezioso orologio dal polso, per poi darsi alla fuga a piedi: durante lo scippo, la turista americana ha riportato alcune escoriazioni al braccio. Le indagini della polizia, che ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, si sono avvalse anche del riscontro, prima fotografico e poi dal vivo, della vittima, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, che è stato per questo tradotto in carcere, in attesa di giudizio. Come detto precedentemente, si cerca ancora il complice del 30enne che, insieme a lui, ha messo a segno lo scippo ai danni della turista americana.

I furti ai danni dei turisti, soprattutto di orologi, a Napoli sono purtroppo molto frequenti. Molto noto quello commesso ai danni di Daniel Auteuil, attore francese molto noto, che lo scorso mese di giugno venne scippato del suo Patek Philippe da circa 39mila euro mentre si trovava in città per uno spettacolo teatrale.