Napoli, trovato un cadavere in un’automobile parcheggiata a Capodimonte Il corpo privo di vita di un’uomo è stato ritrovato all’interno della sua automobile parcheggiata nel Tondo di Capodimonte. L’uomo era già morto quando ambulanze e automedica sono giunti sul posto: si tratterebbe di una morte causata da un colpo di pistola, forse esploso dalla stessa vittima in maniera volontaria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è stato trovato privo di vita all'interno di un'automobile parcheggiata al Tondo di Capodimonte. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe dell'intestatario dell'automobile stessa, ma al momento non è chiara l'esatta dinamica della morte. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di oggi: inutile l'intervento del 118, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne l'ormai avvenuto decesso.

Stando a quanto ricostruito in queste ore dagli agenti di polizia del commissariato Stella-San Carlo all'Arena, intervenuti assieme agli agenti della Polizia Municipale, l'uomo si trovava all'interno della propria automobile, una Peugeot di colore rosso, parcheggiata all'interno del cosiddetto Tondo di Capodimonte, la piazza a forma ovale che segna la fine del corso Amedeo di Savoia e l'inizio della salita di Capodimonte. L'uomo, già morto all'arrivo delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118, sarebbe morto a causa di una ferita provocata da un un colpo di pistola. Ma al momento viene esclusa la pista dell'omicidio: sembrerebbe infatti che sia stato lui stesso a premere il grilletto. Le indagini degli agenti di polizia proseguono nel massimo riserbo e non escludono al momento alcuna pista. Sul posto, allertati da alcuni passanti, oltre ai poliziotti del commissariato Stella-San Carlo all'Arena e agli agenti della polizia municipale, sono giunte anche un'ambulanza ed un'automedica, avvisate dalla centrale operativa, in codice rosso. Ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Dopo i rilievi del caso si deciderà se procedere o meno con l'autopsia e, dunque, liberare il corpo per consentire ai familiari di svolgere i funerali. L'identità dell'uomo non è stata resa nota.