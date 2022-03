Napoli, torna l’Arena del tennis alla Rotonda Diaz: stadio da 3mila posti e villaggio sul Lungomare L’evento per la Tennis Cup Napoli dal 5 al 12 settembre prossimi. C’è già l’ok del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’Arena del Tennis sul Lungomare di Napoli (Foto Italstage)

Torna l'arena del tennis alla Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli. Avrà la stessa forma dell'Arena della Coppa Davis ma con 3mila posti, invece di 5mila. L'occasione è data dalla Tennis Cup Napoli, torneo del circuito Atp (Association of Tennis Professionals), che andrà in scena dal 5 all'12 settembre 2022, e vedrà sfidarsi grandi atleti e campioni della racchetta con un Challenger 125, il più alto della categoria, ossia una competizione con un montepremi da 125mila dollari che a Napoli non era mai stato fatto prima. Finora, infatti, il massimo era 100mila dollari. Ci sarà il villaggio sul lungomare con accesso gratuito. Organizzazione curata da Tennis Club Napoli, presieduto da Riccardo Villari, e dalla NEN Events di Cosimo Napolitano e Vincenzo Nicolella.

Arena del tennis sul Lungomare per la quarta volta

È la quarta volta che viene realizzata l'Arena del Tennis sul Lungomare. Era accaduto l'ultima volta nel 2019, con le Universiadi di Napoli, ma in quel caso l'organizzazione era della Regione Campania. E, ancora, nelle due edizioni della Coppa Davis a Napoli, nel 2014 e nel 2012, organizzate invece dal Tennis Club di Napoli. Il Comune, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate del Municipio, ha già dato l'ok per il ritorno della grande arena sul Lungomare questa volta per la Tennis Cup Napoli, che – questa l'altra novità – si terrà per la prima volta a settembre e non ad aprile.

Il luogo scelto per realizzare l'Arena del tennis resta lo spiazzo della Rotonda Diaz, tra viale Dohrn e via Caracciolo. Così come avvenuto già per le edizioni della Coppa Davis del 2012, quando si confrontarono nei quarti di finale Italia e Cile, e del 2014, con la sfida tra Italia e Gran Bretagna. La prima edizione della Coppa Davis a Napoli, invece, risale a febbraio 1995, ma si tenne in quell'occasione presso il Tennis Club in Villa Comunale, con il grande campione Adriano Panatta capitano di Coppa Davis a Napoli. In quell'occasione l'Italia batté gli avversari della Repubblica Ceca.

La Tennis Cup Napoli è il più importante evento sportivo dedicato al tennis realizzato a Napoli ogni anno. Le novità dell'edizione 2022, quindi, oltre al ritorno dell'Arena sul Lungomare, saranno, come detto, il passaggio al livello superiore della categoria del Challenger 125, e la data di settembre, invece di quella tradizionale di aprile.