Da lunedì prossimo, 7 giugno, torna in vigore il nastro orario di esercizio ordinario della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, gestita da Anm. Gli orari erano stati ridotti a dicembre 2020, per via dell'emergenza coronavirus ancora in corso; l'evoluzione del quadro epidemiologico ha reso possibile il ripristino degli orari precedenti. Nessun cambiamento, però, per quanto riguarda le misure anti contagio da tenere a bordo e nelle stazioni: resta infatti in vigore il limite sulla capienza, fissato al 50%, e permane l'obbligo di indossare la mascherina.

Con il ritorno dell'orario ordinario le prime corse del mattino partiranno quindi alle ore 6 da Piscinola e alle ore 6:20 dalla stazione di piazza Garibaldi, mentre le ultime serali saranno alle 22:30 da Piscinola e alle 23:02 da Garibaldi. Sempre in ottemperanza alle norme anti Covid, fino al termine dell'emergenza sanitaria resteranno chiuse le seconde uscite delle stazioni Montecalvario, Montedonzelli Via dell’Erba, Rione Alto II, Salvator Rosa (Battistello Caracciolo) e il Corridoio di collegamento Museo/Cavour (metro Linea 1 – Metro Linea 2 Trenitalia).

"Il ritorno all'orario di esercizio ordinario della metropolitana – dice Marco Gaudini, assessore al Trasporto del Comune di Napoli – è un segnale di ritorno alla normalità. Tutta via non bisogna dimenticare, anche in questo momento che resta delicato, il rispetto delle misure di contenimento e prevenzione su cui dobbiamo continuare a vigilare per garantire la tutela della salute dei cittadini e degli operatori del trasporto pubblico che in questi mes di pandemia hanno garantito senza sosta l'erogazione dei servizi essenziali".