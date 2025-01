video suggerito

Napoli, studenti controllati con i metal detector prima di entrare a scuola contro armi e droga Gli studenti dell'Istituto Marie Curie di Ponticelli, periferia Est di Napoli, sono stati controllati all'ingresso da poliziotti e metal detector. L'obiettivo: evitare l'introduzione a scuola di armi.

A cura di Valerio Papadia

Le armi dilagano, purtroppo, tra i giovanissimi. E così, per evitare che possano essere introdotte e scuola, la preside ha fatto controllare gli studenti, all'ingresso, da poliziotti e metal detector. Accade all'Istituto tecnico-tecnologico Marie Curie di Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli: nella mattinata di ieri, mercoledì 22 gennaio, zaini e giacche degli studenti sono stati controllati dagli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, che si sono avvalsi dell'aiuto anche dei cani antidroga per rilevare la presenza, oltre alle armi, anche di eventuali sostanze stupefacenti. L'iniziativa è della dirigente scolastica Valeria Pirone, che nei giorni scorsi aveva chiesto aiuto al prefetto di Napoli Michele di Bari proprio per cercare di contrastare la violenza dilagante tra i giovani.

"Ho ringraziato per iscritto prefetto e questore perché di fronte a una mia richiesta di intervento ieri c'è stata una risposta chiara ed efficace. C'è una soddisfazione diffusa, i genitori si sono fermati a vedere e ci hanno ringraziato, gli alunni ci hanno ringraziato, il personale scolastico si sente più protetto" ha dichiarato la dirigente scolastico a LaPresse. "Non è necessaria la presenza sistematica delle forze dell'ordine o di un metal detector all'ingresso – ha spiegato ancora Valeria Pirone – ma bastano questi interventi a campione a farci sentire più sicuri e a fare da deterrente per scoraggiare chi è intenzionato a portare un'arma a scuola, a suo dire, per difesa".