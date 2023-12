Napoli, sosta gratis per auto elettriche e ibride sulle strisce blu anche nel 2024: arriva la proroga Il Comune si prepara a rinnovare la delibera per la sosta sulle strisce blu delle auto elettriche e ibride. “Nel 2024 arriverà prima rispetto agli altri anni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sosta a prezzi scontati sulle strisce blu per le auto elettriche ed ibride a Napoli anche nel 2024. Le stesse auto potranno entrare gratuitamente anche nelle Ztl cittadine. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, il Comune di Napoli si prepara a rinnovare la delibera già in vigore nel 2023 anche per il prossimo anno, ma questa volta il dispositivo dovrebbe arrivare in anticipo, già a gennaio 2024, in modo da non lasciare scoperti per i primi mesi dell'anno i cittadini che hanno scelto di comprare un veicolo a basso impatto ambientale.

Simeone: "Nel 2024 il Comune anticiperà la delibera"

Nei prossimi giorni potrebbe quindi essere pubblicato il decreto dirigenziale per la proroga, nell'attesa della delibera 2024. "Il tema della mobilità green – spiega Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture – è molto sentito da tanti cittadini napoletani. L'assessore Edoardo Cosenza si è subito attivato affinché la delibera sia prorogata già ad inizio anno. Questa volta il rinnovo non arriverà a marzo come in passato".

Le tariffe annuali per auto elettriche e ibride

Le auto elettriche e ibride a Napoli, infatti, possono circolare gratis nelle Ztl e parcheggiare a prezzi scontati sulle strisce blu. L'attuale delibera scadrà il 31 dicembre prossimo e dovrà essere rinnovata. Nell'attesa del rinnovo, quindi, i cittadini titolari dell'abbonamento sono costretti a pagare la sosta sulle strisce blu. Quest'anno la delibera è arrivata il 23 febbraio scorso. Nel 2024, però, l'impegno del Comune è di anticipare i tempi, facendola partire già dall'inizio di gennaio. "Abbiamo fatto un intervento in consiglio comunale che vada proprio in questa direzione "come forma di incentivo verso una mobilità più pulita e rispettosa dell'ambiente".

Attualmente il costo del rilascio del tagliando per la sosta delle auto elettriche è di 15 euro. Mentre per sostare sugli stalli blu le auto ibride (benzina/elettrico, gasolio/elettrico, altra alimentazione/elettrico) pagano, oltre al costo del tagliando, una tariffa annua che varia in base all'ISEE:

da 0 a 5mila euro = 0,00 euro

da 5.000,10 a 16.760,99 = 50,00 euro

da 16.7610 a 25.750,99 = 100,00 euro

oltre 25.751,00 = 150,00 euro