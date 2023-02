Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, sosta gratis per auto elettriche e ibride sulle strisce blu anche nel 2023: c’è la proroga Prorogate le agevolazioni fino al 31 dicembre 2023, ma il tagliando per parcheggiare le auto elettriche costerà 5 euro in più.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le auto elettriche e ibride a Napoli potranno circolare gratis nelle Ztl e parcheggiare a prezzi scontati anche per tutto il 2023. Arriva la proroga delle agevolazioni da parte del Comune di Napoli per chi sceglie una mobilità a basso impatto ambientale. La delibera era scaduta il 31 dicembre scorso senza essere rinnovata, come denunciato da Fanpage.it, ma è stata prorogata ieri, 23 febbraio 2023, dalla giunta Manfredi, per un altro anno. La proroga era stata richiesta con forza da Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità, "come forma di incentivo verso una mobilità più pulita e rispettosa dell'ambiente".

Il permesso sosta auto elettriche costerà 5 euro in più

Pochi i cambiamenti rispetto al passato. L'unica novità di rilievo è che il costo del rilascio del tagliando per la sosta delle auto elettriche aumenterà da 10 a 15 euro. Mentre il costo del tagliando e il tariffario ISEE per le auto ibride restano invariati: pagheranno 10 euro il tagliando e poi in base all'ISEE. Anm rilascerà i permessi di circolazione nelle Ztl e di sosta su strisce blu. I beneficiari delle agevolazioni dovranno usare l'app Tap&Park di Anm per parcheggiare sulle strisce blu.

Le tariffe restano basse anche nel 2023

Negli scorsi mesi c'è stata una interlocuzione tra il Comune e l'Anm sulla opportunità di una proroga al 2023, perché le agevolazioni devono essere “compatibili con gli equilibri di bilancio della società, tali da garantire nel contempo lo sviluppo e la diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale”. Si è fatto il confronto con le autorizzazioni rilasciate nel 2022.

Il 26 gennaio c'è stato un incontro e si è deciso di monitorare l'andamento delle adesioni nel corso dell'anno, per verificare se si dovessero registrare “significativi incrementi del numero di autovetture autorizzate, tali da incidere negativamente al ribasso sulle stime dei ricavi dalla gestione della sosta per gli anni 2023-24”. Il Comune ha chiesto di mantenere basse le tariffe.

La delibera

Ma cosa prevede la delibera 2023?

la circolazione delle autovetture elettriche e ibride (benzina/elettrico, gasolio/elettrico, altra alimentazione/elettrico) nelle Ztl cittadine prevedendo il pagamento ad Anm spa per entrambe le tipologie di autovetture del costo del rilascio dell'autorizzazione pari ad euro 10,00 all'anno. la sosta gratuita su tutti gli stalli blu cittadini (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e nei car-valet) in favore delle autovetture esclusivamente elettriche, fermo restando il pagamento ad Anm spa del solo costo del rilascio dell'autorizzazione parti ad euro 15,00 all'anno. la sosta a titolo oneroso, ma in forma agevolata, su tutti gli stalli blu cittadini (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car valet) per le autovetture ibride intestate a persone fisiche, secondo una graduazione della tariffa annua in base al valore del reddito determinato attraverso l'ISEE ordinario di cui alla successiva tabella ISEE e al pagamento ad Anm spa oltre agli oneri della tariffa, del costo del contrassegno pari a 10 euro all'anno.

Tabella su cinque fasce di contribuzione

Isee / tariffa annua sosta stalli blu auto ibride

da 0 a 5mila euro / 0,00 euro

da 5.000,10 a 16.760,99 / 50,00 euro

da 16.7610 a 25.750,99 / 100,00 euro

oltre 25.751,00 / 150,00 euro

Simeone: "Bisogna puntare su mobilità sostenibile"

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della commissione Mobilità, Nino Simeone:

“Sono state prorogate dalla giunta comunale fino al 31 dicembre le agevolazioni per la Ztl e la sosta sulle strisce blu in favore delle autovetture elettriche e ibride. Sarà possibile per i cittadini, in possesso di autoveicoli a basse emissioni, circolare nelle Ztl cittadine con un costo annuo di 10 euro anche nel 2023, poi, sarà autorizzata su richiesta del cittadino la sosta gratuita per le autovetture esclusivamente elettriche, mentre la sosta a titolo oneroso, ma in forma agevolata sarà prevista per le auto ibride, con una tariffa annua in base all’Isee”.

