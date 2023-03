Napoli si gode l’anticipo di primavera: weekend con la città strapiena di turisti Napoli piena di turisti in questo anticipo di primavera con temperature sopra la media stagionale.

Città strapiena di turisti, immagini cui ormai siamo abituati e cui si stanno abituando anche gli altri, come mostra un recente articolo del Time che ‘incorona' Napoli. Fatto sta che oggi, sabato 18 marzo, la città era strapiena di gente in strada, dal Lungomare Caracciolo a via Nazario Sauro, da piazza Plebiscito e su, verso via Toledo, piazza Dante, port'Alba e il Decumano Maggiore con piazza Bellini, via Tribunali, piazza del Gesù e via Benedetto Croce.

Merito anche delle temperature miti e dell'anticipo di primavera (che preoccupa, in tema cambiamento climatico e in prospettiva, pensando alla possibile torrida estate 2023). Fatto sta che anche le previsioni meteo sono concordi: nelle prossime ore – spiega Ilmeteo.it – ci avvieremo verso l’equinozio di Primavera con temperature alte.

Lunedì 20 marzo alle 22.24 entreremo dunque, con l’Equinozio, in una nuova stagione e la proiezione per la nuova settimana è chiara: da martedì il sole dovrebbe essere protagonista con temperature in risalita graduale fino a valori tardo primaverili. Potremo raggiungere diffusamente i 25 gradi al Centro-Sud. Il tempo, con lo sbocciare dei fiori e con i cieli azzurri, ci ricorderà l’inizio di una calda Primavera, probabilmente la più bella stagione dal punto di vista climatico per l’Italia.