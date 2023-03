Time incorona Napoli: Vive una rinascita, è tra i migliori posti al mondo in cui andare nel 2023 Il settimanale Time celebra la rinascita di Napoli: “Non è più solo una parte del viaggio, è la destinazione”

Non è la prima volta e non c'è certo da stupirsi: Napoli è qui da centinaia d'anni e sono gli altri semmai a doverla scoprire. Anzi qualcuno è "stupito dallo stupore". Fatto sta che fa sempre piacere che Time, il settimanale in lingua inglese più diffuso nel mondo, "incoroni" Napoli nel suo "World's greatest places 2023" con un incipit in dialetto partenopeo «Vide Napule e po' muore» e spiegando l'età dell'oro che sta vivendo la città e che «finalmente gode di una reputazione che corrisponde al suo passato».

L'articolo del Time racconta, a partire dalle serie tv HBO e Netflix, dai romanzi di Elena Ferrante, la rinascita del capoluogo partenopeo. Si parla di cibo, arte, architettura, libri, panorami, ma anche delle Gallerie d'Italia e delle mostre di Caravaggio e del ripristino dei voli stagionali diretti da Newark, NJ, a Napoli. «Napoli non è solo una parte del viaggio – scrive il Time – è la destinazione».