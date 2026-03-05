napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, sequestro da 5 milioni a Luigi Troncone: colpiti immobili, natanti e conti

Eseguito decreto del Tribunale: colpito il patrimonio del 36enne ritenuto legato al clan attivo tra Fuorigrotta e Soccavo.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sequestro da 5 milioni di euro nei confronti di Luigi Troncone, 36 anni, ritenuto boss dell’omonimo clan di camorra attivo tra i quartieri di Soccavo e Fuorigrotta. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su decreto della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli. Il decreto di sequestro di prevenzione è scaturito da una attività di accertamento condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura partenopea. Le indagini hanno ricostruito come, dal marzo 2020 fino al 2025, Troncone avrebbe esercitato un controllo capillare del territorio e dei proventi illeciti, in particolare quelli derivanti dal traffico di stupefacenti e dalle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti.

Nell’aprile dello scorso anno Troncone, cognato del capoclan Vitale Troncone,  «l'immortale» sopravvissuto negli anni a diversi agguati, era rimasto coinvolto in un blitz con 24 indagati. In quella circostanza gli erano stati contestati reati legati alla gestione delle piazze di spaccio, anche attraverso l’imposizione del pizzo, al traffico di sigarette di contrabbando e alle estorsioni, in particolare nei confronti delle attività operanti nell’area dello stadio "Diego Armando Maradona" di Fuorigrotta. Tra gli episodi ricostruiti anche il tentativo di imporre agli ambulanti l'acquisto di 10mila trombette per festeggiare lo scudetto del Napoli.

Il provvedimento ha colpito un immobile, la totalità dei beni strumentali di un'impresa individuale attiva nel settore della locazione di natanti da diporto, tre natanti da diporto e rapporti finanziari. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stimato in circa 5 milioni di euro.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ornella Pinto uccisa a coltellate a 40 anni, ergastolo per l'ex marito: colpita nel sonno
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l'ex marito
La donna 40enne fu uccisa in casa all'Arenaccia nel 2021: nella stanza accanto c'era il figlioletto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views