Napoli, sequestrati 30mila pacchetti di sigarette di contrabbando: nascosti in casa di fronte all'Orto Botanico Le stecche di sigarette illegali nascoste in un armadio nella casa di una insospettabile donna di fronte all'ingresso del Real Orto Botanico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Oltre 30mila pacchetti di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati a Napoli dagli agenti della Polizia Locale. Erano nascosti in una casa di fronte al Real Orto Botanico di via Foria. Nell'appartamento viveva una insospettabile anziana donna con disabilità di circa 65 anni. Le stecche illegali, circa 3mila, erano stipate dentro un armadio. L'operazione è stata condotta dall'Unità Operativa Investigativa della Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Sequestrate 3mila stecche di sigarette illegali a Napoli

I caschi bianchi hanno intercettato un ingente carico di sigarette di contrabbando circa 30mila pacchetti dal peso complessivo di circa 619 kg di tabacco lavorato estero privo di documentazione comprovante la loro regolare provenienza e non conformi alle disposizioni in materia di contrabbando previste dalla normativa vigente e sprovvisti di contrassegno del Monopolio di Stato.

L'operazione di successo della Polizia Locale si è concretizzata, grazie alla prontezza e all' intuito investigativo degli operatori che hanno notato un'anomalo via vai di auto che sostavano nei pressi di un basso in vico 2 Sant'Antonio Abate a soli 100 metri dall'ingresso del Real Orto Botanico, a via Foria. Difatti, al controllo nell' abitazione vi era l'insospettabile donna 65enne disabile che deteneva circa 3000 stecche di sigarette nascoste negli armadi destinati al mercato nero.

La vendita delle bionde, mercato nuovamente in forte espansione, avrebbe fruttato un guadagno di circa 100mila euro. Oltre al sequestro, la donna veniva arrestata in attesa del giudizio direttissimo. Proseguono le attività investigative per risalire al percorso e alle modalità utilizzate dai corrieri per raggiungere i luoghi di detenzione e smistamento.