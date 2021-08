Napoli senza tram e filobus, tutti fermi perché manca il personale

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si fermano tram e filobus perché manca il personale. Ieri, nella prima domenica di agosto, dalle 14 alle 24 è stato completamente interrotto il servizio filoviario e tramviario per carenza di personale alle sottostazioni elettriche dove c’è il controllo di tutti i sistemi di sicurezza e dell’elettrificazione delle linee. A disposizione, infatti, ci sono solo 5 dipendenti, per un ufficio che deve essere presidiato h24, altrimenti i tram e i filobus non possono circolano. "Purtroppo – commenta Fulvio Fasano (Ugl Fna) – tra ferie e malattie i lavoratori ad oggi non bastano. Per questo il problema potrebbe purtroppo ripresentarsi anche nei prossimi giorni, lasciando a piedi centinaia di cittadini e turisti, già alle prese con le corse a singhiozzo della metro Linea 1 e delle funicolari".

"Concorso fatto, ma incarichi non assegnati"

L’Anm, l’azienda dei trasporti cittadina, dal suo canto, ha completato il concorso interno per coprire altri 4 posti nel cosiddetto “posto pilota”, ossia il tecnico responsabile della stazione elettrica. Sono state espletate le prove scritte e gli orali. Ma al momento manca ancora l’ordine di servizio per assegnare gli incarichi. “Siamo allibiti per quanto accaduto ieri – commenta Fulvio Fasano, segretario Ugl Fna – Oltre alle altre difficoltà di questi giorni nei quali la metropolitana Linea 1 viaggerà a servizio ridotto per le prove in vista dell’apertura della Stazione Duomo e con i bus diminuiti per le ferie possa capitare anche il blocco dei tram per carenza di personale. Il tutto, poi, mentre l’Anm potrebbe risolvere facilmente il problema mettendo a ruolo il personale che ha vinto la selezione interna. Scontiamo invece grandi ritardi. Così come avvenuto anche per le funicolari, dove con 5 capiservizio abilitati dopo la selezione, solo 3 sono stati inseriti in servizio. Una penuria di organico che rischia di causare continui disservizi alla città”.